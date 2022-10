A pesar de salir siempre a ganar, la victoria nunca ha sido una obsesión para Francesc Sintes Pons, ‘en Xec’ (Sant Lluís, 1942); sin embargo nos deja una historia inolvidable, una demostración de sacrificio, fuerza de voluntad y amor al atletismo que en la gran final de la Lliga de Curses Populars d’Estiu celebrada hace unas semanas en Ferreries viviría su epílogo más bonito y soñado. Sintes, tras 40 años y más de 400 carreras en sus piernas– y con unos más que bien llevados 80 años a sus espaldas– ha decidido colgar el dorsal, dejar de correr y competir de manera federada. Desde siempre en el mundo de la construcción– hizo a mano la urbanización de S’Algar o Binissafúller y se retiró en el Aeropuerto de Menorca–, Sintes puso fin a un bonito romance con el atletismo, deporte del que además fue fundador de la sección de atletismo del CCE Sant Lluís, que dirigió durante 22 años. En Ferreries, Xec Sintes fue agasajado y recibió un merecido, caluroso e inesperado tributo, a toda una vida de corto.

Sintes, un atleta muy querido y respetado en la Isla, empezó a correr a los 39 años de edad, sin haber practicado ningún otro deporte. Su primera carrera fue en el hipódromo Torre del Ram de Ciutadella, de cross. «Ya de un principio pensé, esto no será para mí. Todo el mundo me pasaba pero me lo tome muy en serio luego», recuerda entre risas, para «Es Diari», mientras se emociona al comparar este primer día en Cala en Blanes, al vivido hace unas semanas, en su despedida de dorsal y chip. «Lo dejé un día después de cumplir los 80 años y ya lo había anunciado a mi club, a Mito Bosch y a la Delegació de Menorca que era mi última carrera. Seguiré corriendo, para la Creu Roja o los huesos de cristal por ejemplo, pero sin competir ni estar pendiente del cronómetro», señala Sintes, quien no para de recibir felicitaciones. «Fue precioso en Ferreries, no me lo esperaba en absoluto, todo lo que me hicieron del pasillo, aplausos y demás. Me emocioné».

La última carrera de Francesc Sintes Pons, en Ferreries, el septiembre pasado | Gemma Andreu

Sintes se sorprende cuando echa la vista atrás y hace números aproximados de todo lo que ha corrido, tanto en Menorca como fuera. «Hay que tener en cuenta que antes se hacían menos pruebas pero iba absolutamente a todas, también fuera de la Isla. He estado en la de El Corte Inglés, en Barcelona, con 62.000 personas, con 50 años. O sea, más de 400 carreras, seguro», exclama, orgulloso. «No he sido un buen corredor, no me lo considero, pero he sido muy constante siempre, ganando muchas carreras; pero he competido para disfrutar siempre», prosigue el veterano atleta, quien tiene claro por qué ahora su retirada. «Me lo preguntan todavía viéndome cómo corrí y disfruté en Ferreries aún pero prefiero dejarlo ahora a los 80 años que me siento bien y en forma que no hacerlo ya con problemas», narra, confirmando que, evidentemente, seguirá entrenándose. «Dos o tres días a la semana, por Sant Lluís, en la zona del Consell, Trebalúger o Biniancolla. Mínimo siempre unos diez kilómetros». Y más todavía, como asevera Xec, «viéndome perfecto de salud. No quiero tener que dejarlo pensando que ya no puedo correr. Eso sí, no iré a ver las carreras porque no aguanto. De hecho, alguna vez que he estado lesionado tenía que irme, no resistía», dice, entre risas, mientras rememora pruebas.

A pesar de que el lema de Sintes siempre ha sido disfrutar corriendo, jamás le han faltado dosis de ambición, viéndose seguro de sí mismo. «Iba a disfrutar sí pero no a pasar el rato, quería intentar vencer. Corría siempre para ganar pero no a sufrir, no era una prioridad absoluta», clama, acordándose de sus ‘aventurillas’ con el gran Demetrio Portella, otro grande del atletismo insular, fallecido hace muchos años. «Entre risas, me enviaba ciclistas para ganarme pero nunca lo lograron. Era una buena persona y claro la competición estaba presente entre nosotros, siempre sana. Me supo muy mal su muerte».

En 1985, con José Luis Coll, en la Volta a Menorca de relevos, con la antorcha

Uno de los secretos sin duda de Sintes ha sido su constancia y su físico, siempre a un gran nivel, «y sin lesiones demasiado importantes. Algunas de una semana máximo», subraya, con su cabeza dando vueltas mientras habla con este diario. «Para mí era muy especial la Mitja Marató de Palma, me gustaba ir e iba ilusionado por acceder al podio, como aquí. Estas carreras largas eran muy especiales para mí», abunda un Sintes, «siempre más especialista en la carrera de fondo. Cortas también pero no tanto».

Después de una vida entera en las líneas de salida de todas las carreras de Menorca, el de Sant Lluís es una voz privilegiada para hablar de la metamorfosis de este deporte en la Isla. «Impresionante, sin duda; nada que ver con mis inicios, empezando por la entrada de los chips, gracias a Mito Bosch». Precisamente, cuando Elitechip quiso instaurarlo en Menorca, «contactó conmigo, como presidente del Sant Lluís, para ‘usarme’ de prueba». Un cambio y mejora, en su día, muy aplaudido por el mismo ‘Xec’. «Todo lo que sea mejorar, bienvenido. Antes, para hacer una clasificación a mano, estabas una hora y hoy día, a los diez minutos todo el mundo sabe su puesto y ‘crono’, añadiendo Sintes, con una gran sonrisa que, «de paso, se evitaron las trampas de antaño, que había alguna».

Ya a día de hoy Sintes, quien se ha encontrado prueba tras prueba con los atletas del presente y del futuro, alaba el momento actual del atletismo menorquín, lamentado, eso sí, la falta de instalaciones y el estado de la pista de Maó. «Antes solo teníamos Santa Eularieta o Es Pinaret, un circuito que hice de 1.500 metros, en Sant Lluís, que me costó cinco años. Ha ido mejorando todo– pese a la pista de Maó– que lleva 20 años de retraso y no hay intención alguna de mejorarla», lamenta.

Junto a Joan Costa y José Luis Coll, en una carrera en Alaior.

Echando aún la vista atrás, después del desaparecido Club Atletisme Menorca, Sintes propuso que cada localidad montara su propio club, como él, en Sant Lluís. «Me monté una directiva y nos buscamos el dinero. También en otras localidades pero sin tanta continuidad, viniendo algunos aquí», relata Sintes, que incluso se fue, ‘cole’ por ‘cole’, a promocionar el atletismo en su día. «Ha crecido mucho el atletismo, más que nada porque la sociedad se ha dado cuenta de la importancia de hacer deporte para la salud. Y sí, tenemos un gran nivel de atletas en Menorca», subraya, colgando el dorsal, «feliz y sin espina clavada alguna. He corrido todo lo que siempre he querido, en la Isla y fuera. Siempre que me voy de vacaciones miro si hay alguna carrera y me llevo la ropa. He sido feliz, he disfrutado siempre, corriendo y enseñando». Siempre con un estilo de correr fiel y decidido. «Me ha gustado siempre salir desde atrás e ir adelantando a los rivales, no que me pasen a mí. Era mi manera de disfrutar y me decían que corría con gasoil, como un motor de cuatro tiempos. Me daba igual si se me escapaban 200 metros, sabía que los cogería y era mi manera de disfrutar».