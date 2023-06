El conjunto masculino de Lô Esport y el atletismo menorquín se citan con la historia este domingo. El club alaiorenc se encuentra a apenas 20 pruebas de seguir escribiendo en rojo su historia, ya que los menorquines participan por vez primera en la liguilla de ascenso a Primera División de la Liga Nacional de Clubes. O sea, cara a cara, los ocho mejores clubes de España, con dos puestos de ascenso en liza y toda la ilusión del mundo en Alaior.

La escuadra alaiorenca, compuesta de 25 atletas menorquines y de diferentes puntos de España, viaja este fin de semana a Pamplona a sabiendas de sus opciones reales de ascenso, sin presión alguna con la sensación ya de los deberes hechos este año en Segunda y dispuestos a darlo todo en una fase muy igualada.

Después de algo más de una década de incansable trabajo de base y después de dar un paso adelante con su proyecto de élite, en Alaior se tiene la sensación que se ha logrado que los atletas menorquines de nivel tengan su sitio en la Isla, sin tener que marchar fuera.

Sensaciones desde la entidad

A escasas horas de las fases de ascenso en Pamplona, desde Alaior, su presidenta, Lucién Paul Florit, quiso recordar este mismo jueves para «Es Diari», que será, «nuestra primera experiencia en la fase de ascenso. Presentamos un equipo joven, con mucha proyección y con capacidad para hacer un buen campeonato», decía, añadiendo– quitando presión a los chicos–, que el objetivo de la temporada, «ya lo tenemos logrado, se suba o no. Ya fue una sorpresa quedar en tercera posición en Segunda División; sabíamos que teníamos opciones de estar entre los ocho primeros pero no esperábamos estar tan arriba». Un ascenso hipotético a Primera que, «en el futuro, es nuestro reto. Si se logra domingo será una pasada y un sueño hecho realidad y si no, lo seguiremos intentando los próximos años», dicen desde la entidad alaiorenca.

Teniendo en cuenta que ascenderán los dos primeros clasificados, según la presidenta, «la clave para tener opciones es ser regulares en las 20 pruebas, no cometer errores. Al estar el nivel de los equipos tan ajustado, un error en alguna prueba penalizará mucho y los ocho están con opciones de ascender», vaticinan en Alaior. Eso sí, saben los insulares que el nivel será, «muy alto, tres clubes superan los 15.000 puntos de estadillo y los demás, cerca. Creemos que hay más nivel en estas fases que en la propia Primera».

Al tratarse de un club nacional, con atletas de diferentes partes del territorio español, desde Lô Esport están, «muy orgullosos de que atletas de otras partes de España quieran fichar y formar parte de un club de Menorca, siendo histórico. Nos ilusiona ofrecer a los atletas de Menorca y Balears formar parte de un equipo que esté al más alto nivel y que los atletas buenos de las islas puedan fichar por un club de aquí, en vez de emigrar a clubes de fuera», piensan en voz alta en Alaior. En el equipo masculino, cada atleta tiene su entrenador y entrena donde reside, con gente de Menorca– el grueso de la plantilla–, Mallorca, Catalunya, Castelló y Murcia. «El equipo tiene una coordinación diaria vía redes sociales y presencialmente nos encontramos en concentraciones, controles y campeonatos, sobre todo de clubes, disfrutando mucho», cuenta. «Da gusto ver como hacemos piña y nos apoyamos para intentar hacer buenas guapas, lo que nos ha permitido vivir esta nueva experiencia».

Y es que en Alaior, que se las verán con CA Santiago, Hiru- Herri, Univ León Sprint AT, Atmo. Portugalete, Club Atletismo Narón, Hinaco Monzón y Avinent Manresa, tras asegurar que son para todos los menorquines, lanzan un mensaje claro: «No nos ponemos límites ni fronteras. Nuestro objetivo es crear un equipo de atletismo de referencia en el mediterráneo. Llevar la marca Menorca por toda la península».

El femenino, junto al Cecome

Al margen, los equipos femeninos de Lô Esport y el Cecome competirán en Segunda División B, en Santa Coloma de Gramanet. Las de Alaior están situadas en la posición 35 (11.805 puntos) y el Cecome obtiene 10.563 puntos, en la posición 43. A las menorquinas les ha tocado el encuentro B3 este domingo, ante U Colomenca, Pegasus AC, Andorra AT, CA Canovellas, Amistad y EAMJ Playas de Jandía.