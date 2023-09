El atletismo menorquín ha dicho basta, se ha cansado de esperar y de promesas incumplidas. Y no está solo. Tras el comunicado conjunto de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears (FAIB), Delegació de Menorca y clubes de la Isla asociados en el que denuncian su preocupación «por el estado de la pista de atletismo de Maó» –además de anunciar acciones reivindicativas en breve «si no se da una solución urgente»– Biel Gili, presidente de la Balear, ha querido salir al paso de la problemática y del fin de la paciencia en el atletismo insular. Y lo ha hecho mostrando su disgusto en «Es Diari». «El ayuntamiento de Maó ha fracasado en la gestión de la instalación y además no le ha interesado lo más mínimo mantenerla. Como federación estábamos ilusionados con las visitas realizadas, con las buenas palabras e intenciones y con la aportación que propuso también el Consell Insular», señala el mandatario.

Sin embargo, a día de hoy, «esto se ha convertido en rabia, por la sensación de sentirte utilizado con buenas intenciones para ganar tiempo. Como federación estábamos frenando reivindicaciones de clubs de la Isla, intentando hacer ver que es difícil invertir en atletismo, apostando por un compromiso que acabaría con la instalación renovada antes de final de año 2023 y apostando por pedagogía o por empatía institucional», subraya Gili; «pero al final te das cuenta de que hay dinero para lo que interesa, incluso priorizando en instalaciones como campos de fútbol o piscinas, de las cuales ya hay más en el municipio y en la Isla». «En política» –reflexiona en voz alta el presidente autonómico– «existen voluntades y el Ayuntamiento de Maó no ha tenido ningún tipo de voluntad. Decepción total. Me siento mal particularmente por haber frenado reivindicaciones anteriores de clubs de Menorca y ahora me doy cuenta de que tenían razón, pido disculpas por ello. La pista es de interés insular y autonómico, debería gestionarla el Consell, pero la titularidad es del ayuntamiento», apunta, Gili. Una FAIB que desde la caducidad de la homologación del 2020, ha intercedido «para que se tengan en cuenta las marcas como oficiales, para que los menorquines puedan competir en la misma Isla, poniendo como condición acciones urgentes de renovación de la instalación. Dichas acciones se vienen realizando cada año a partir de 2021» explica Gili, avanzando que de cara al futuro más inmediato, «no queda otra opción que volver a interceder para que las marcas sean oficiales un año más. No sé si será posible, los informes internos de nuestro comité de jueces no son favorables. No podemos garantizar, a día de hoy, que en Menorca las marcas puedan tener oficialidad», avisa. ¿Cerrarla? Depende del Ayuntamiento y ahora es peligrosa, incluso para entrenar». Atletismo menorquín en auge Y es que curiosamente, mientras Menorca ve como su situación no mejora sino que empeora –también la situación de la pista 'fantasma' del Municipal de Son Marçal de Ciutadella–, el nivel de atletismo, «va en trayectoria ascendente desde hace años. Es la isla que más ha progresado esta última década, gracias a la implicación de clubs, entrenadores, familias, empresas y la ayuda económica de instituciones como el Consell, que ha ido aumentando las ayudas para promoción deportiva y para la realización de eventos. Encontramos en el Consell, estos últimos años, una sensibilidad especial en favor del atletismo», admite, Gili, en declaraciones a este diario, recordando que perdió la homologación el 5 de octubre de 2020. La federación ha crecido mucho en atletas y resultados. «Necesitamos una pista oficial y homologada en Menorca para hacer un calendario autonómico de pista, con controles estratégicos y campeonatos de Balears en la Isla, cosa que a día de hoy no podemos hacer», lamenta, recordando que hace varios años que van aprobando, por asamblea general, «campeonatos de Balears que tenemos que cambiar de sede por falta de instalación en Menorca. El atletismo balear necesita y quiere venir a competir campeonatos oficiales de pista».