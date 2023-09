Y el prestigioso Wodcelona, una competición de crossfit internacional organizada en Barcelona por Nike y el Ayuntamiento, habló menorquín. El Wodcelona es la competición internacional más inclusiva de Europa, con un total de 21 categorías, once de las cuales son ‘Adaptive’. Un evento sin ánimo de lucro que apoya la acción social con colectivos en riesgo de exclusión social en la que participaron 1.500 atletas y tuvo más de 22.000 espectadores. Y sí, cómo no, el competidor de Ciutadella, Joan León, volvió a demostrar estar entre los mejores de Europa en su categoría y se colocó en lo más alto del podio, consiguiendo la primera posición en la categoría Máster 40 individual y regresando a la Isla con el preciado oro.

De esta manera, León se consolidaba como uno de los mejores a nivel nacional e internacional, siendo ya un conocido atleta a nivel mundial y que ha participado en numerosas competiciones de carácter internacional estos últimos seis años. Y es que como él mismo señala a este diario, «está siendo un año fantástico», llegando incluso a los EEUU. Este año ha estado en cinco grandes competiciones y las dos ultimas, con el oro.

«Fue muy especial vencer»

«Subir otra vez a lo más alto del cajón es una de las grandes recompensas a las que aspiramos los que podemos dedicarnos al alto rendimiento», dice el ciutadellenc. «Fue especial, en Barcelona, apoyado por grandes atletas y amigos de ahí». Por otra parte, «tengo a un gran equipo detrás, desde mi familia que siempre está, hasta mis entrenadores y mi box Be More Crossbox, parte de mi vida y que me permite forjar a atletas desde iniciados a competidores, lo que demuestra que hacemos las cosas bien y los resultados llegan», cierra León, que en octubre irá al Marbella Crossfit.