Como muchos otros atletas de Menorca y sobre todo de la zona de poniente, el veterano corredor y entrenador de Ciutadella, Manolo Muñoz –uno de los nombres de prestigio en el panorama menorquín–, tuvo que frotarse los ojos al saber de la noticia que avanzaba «Es Diari» del anuncio del Consell de Menorca de la creación de la tan anhelada y demandada históricamente pista de atletismo en Ciutadella. «A les siete de la mañana ya me estaban enviando whatsapps con vuestra noticia y, la verdad, no me lo creía. Lo primero que hice, todavía medio dormido, fue mirarme si era el día de los Santos Inocentes», admitía, entre bromas, Muñoz, uno de los grandes luchadores en la Isla por los derechos y la dignidad del atletismo aquí.

El curtido atleta menorquín volvía a insistir en la necesidad de esta prometida pista por el conseller de Deportes, Joan Pons Torres. «Por supuesto que se hace muy necesaria esta instalación en Ciutadella. En Mallorca tienen hasta siete pistas de atletismo, de las cuales, tres son homologadas. En Menorca tenemos una y hecha polvo, por lo que estaría muy bien tener una en cada lado de la Isla. Pero quiero verlo para creerlo», señala Muñoz.

Después de tantos años de promesas incumplidas por los políticos de turno –fuera del color que fuera–, Muñoz se muestra muy escéptico ante esta enésima promesa de construir una pista homologada en su ciudad de nacimiento. «¿Si me lo creo ahora? Esperemos que sí pero la de Maó hace años que dicen que debería estar arreglada y aún no lo está. Esperemos que esté pronto porque en la Isla hay dos polos y no está bien que los de Ciutadella o Ferreries tengan que desplazarse a Maó. No es normal tener que recorrer casi 100 kilómetros para hacer un simple entrenamiento. Los futbolistas de Maó no van a entrenar a Ciutadella, ¿no?», exclama en voz alta Muñoz y harto ya de tantos años de reivindicaciones con finales vacíos.

Consejos desde la sabiduría

Manolo Muñoz, en nombre del mundo del atletismo ciutadellenc, ferrerienc y menorquín y como gran conocedor de este deporte, aprovechó este diario para aconsejar a Consell y Ayuntamiento de Ciutadella sobre esta hipotética futura pista. «Evidentemente que tendría que ser ya homologada porque si es tan solo para entrenar, de acuerdo. En Ferreries entrenamos en unas condiciones deplorables y estaría bien pero está claro es que debe ser para poder competir», solicita el atleta, de visita ayer a la salvajada que en su día se hizo en el Municipal de Son Marçal, construyendo las gradas del campo de fútbol y luego las pistas de pádel en plena pista. «Me ha servido para recordar aquel año 2006 y la verdad es que en nuestro ‘mundillo’ estamos tan acostumbrados ya a tantos palos en las ruedas y tanta dejadez que sí, sentimos que se habían pasado con nosotros. Desde los 80 nos tienen abandonados y sí, lo de Son Marçal fue más de lo mismo», lamentaba.

No duda en absoluto Muñoz que si se llega a rubricar la promesa del Consell de la construcción de una nueva pista homologada en Ciutadella, «potenciaría y mucho la escuela de atletismo que ya tenemos en poniente. Tienen muchos chavales y aún llegarían más seguro;podrán entrenar en condiciones y el atletismo crecerá, sin duda».

Y pese a no tener pista en Ciutadella y tener la de Maó en un estado pésimo, «Menorca ha sido la isla que más ha crecido últimamente en calidad, con equipos además en Segunda o División de Honor de Lo Esport o Cecome, algo nunca visto en la Isla. A nivel balear tenemos equipos en todos los sitios, quedando por delante y en podios y luchando entre los mejores de las Balears. Ya nos tienen miedo», asevera.

La pista de atletismo de Maó

Finalmente, habló Muñoz de la pista de Maó. «Ya tocaba ponerse serio pero hasta que no lo vea no me lo creeré. Lo han dicho públicamente, ya sería una pasada que no cumplieran esta vez», zanja Muñoz, ilusionado ahora como un niño ante la llegada de los Reyes Magos, como muchos atletas de la Isla.