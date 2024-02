Adictos a la adrenalina, a la capacidad de superación y a la resistencia. Luchadores contra el sedentarismo y amigos de la naturaleza. Cada día son más los runners que se aferran a esta pasión por sumar kilómetros y superar retos. Y es que Menorca se ha convertido en capital de las zancadas. Más de 40 pruebas deportivas anuales con una participación frenética consiguen que la Isla dé pasos hacia la promoción del ejercicio físico y el estilo de vida saludable.

No hay duda de que esta actividad ha crecido como la espuma en los últimos años. Encabeza el podio de eventos deportivos y seguirá superando sus propias marcas. Y es que el pelotón sigue engrosándose. Las personas que a diario se van sumando a esta fiebre por correr son muchas más de las que podemos imaginar. Porque, ¿alguna vez se ha parado a pensar en cuántos atletas llegan a participar en el conjunto de las pruebas? ¿Y en cómo ha evolucionado la participación a lo largo de los años? ¿hay tantas mujeres como hombres calzándose las zapatillas de runner? Damos respuesta a todas estas preguntas con estadísticas y datos que no solo confirman la pasión que genera el running en Menorca sino que exhiben una salud de hierro de esta actividad.

El año pasado Menorca acogió más de 40 pruebas deportivas (30 carreras además de las 12 que conforman la Lliga de Curses Populars) que, en su conjunto, consiguieron la friolera de 14.000 inscripciones. Algunas de las carreras captaron la atención de más de un millar de corredores. Es el caso de la Trail Menorca CdC, con cerca de 1.900 runners o la October Trail Menorca, con otros 1.550. Hay que puntualizar que en algunos eventos populares que no se cronometran, la participación es más elevada, ya que hay personas que no se inscriben online y, por tanto, no figuran en el registro. O el caso de la Epic Camí de Cavalls 360 que en el cómputo figuran 1.065 inscritos, pero se trata de tres etapas distintas y, por tanto, los participantes -unos 360- se triplican (*).

Estos datos han sido facilitados por EliteChip, una empresa especializada en la organización y cronometraje de carreras y todo tipo de eventos deportivos y un referente en Balears en la gestión de cualquier competición. Ya cronometra más de 300 carreras en el conjunto del Archipiélago. Sus exhaustivos registros permiten hacer una radiografía muy próxima de la realidad, ya que en Menorca cubre la mayor parte de los eventos que se celebran.

Si echamos la vista atrás y retrocedemos 15 años, nos daremos cuenta de la gran evolución que ha rubricado esta actividad en la Isla. En 2009, Menorca acogió diez carreras y la participación no llegó ni al millar de personas. Y desde entonces, ha ido de sprint en sprint, exceptuando el año en que estalló la pandemia.

El fundador de EliteChip, Guillem Bosch, señala que en los últimos 15 años, han sido 40.000 los atletas que han participado en alguna de las pruebas controladas por la empresa. Y destaca el altísimo grado de fidelización. Estos corredores han formalizado un total de 120.000 inscripciones para las distintas competiciones celebradas en Menorca. A modo de curiosidad, 125 corredores han participado 13 veces en alguna carrera.

Bosch apunta que en 2016 se produjo un cambio de filosofía de estas competiciones y se ponía de moda el concepto runner. Ya no importaba solamente la marca conseguida sino que prevalecía el disfrute del acontecimiento. Era aquello de que «entre todos hacemos equipo», señala. Y este es el concepto que sigue reinando en los eventos que se organizan.

«El calendario deportivo de Menorca es la envidia de muchos», indica Bosch, y añade que carreras como la Trail Camí de Cavalls «juega en primera división, y no somos colistas». Es una prueba de referencia en el mundo de la competición y, a nivel balear, «es la mejor que existe, no tiene rival». Además, apunta que las Curses d’Estiu, que este año cumplen su 25 edición, son un formato que quiere implantarse en Mallorca.

Participación

Las cifras facilitadas por Guillem Bosch también permiten analizar la participación de la mujer en este tipo de actividad. Así las cosas, mientras que hace 15 años solo el 17,5 por ciento de los participantes eran féminas, a día de hoy el porcentaje ya roza el 40 por ciento. «Las mujeres perdieron el miedo a participar en 2016, año en que empezó la verdadera escalada hacia la igualdad». Aquel ejercicio ya consiguieron copar un 36 por ciento de los dorsales.

Bosch señala que en algunas carreras la mujer incluso supera a los hombres. Si observamos las pruebas celebradas este pasado ejercicio, ellas registraron una asistencia del 56 por ciento en la Cursa de Lluna Plena. Las carreras que se han celebrado por etapas también demuestran un optimista comportamiento de las corredoras. Pongamos un ejemplo. La carrera de 11 kilómetros de la October Trail Menorca logró la inscripción de 444 mujeres frente a los 241 varones, esto es un 65 por ciento. O la Trail del Nord, en su etapa de 12 kilómetros, también se celebró con 253 corredoras frente a los 206 hombres.