El exentrenador del Real Madrid de baloncesto Pablo Laso aseguró sentirse "bastante bien" después del "infartito" en junio, dijo que su salud es "prioritaria" y afirmó que le "entristece" no ser el técnico del conjunto blanco en la temporada 2022-23, aunque sí volverá a sentarse en un banquillo si encuentra un proyecto que le ilusione. "No sé cómo me veis. Yo estoy bastante bien. He sufrido un infartito. Tengo una función normal en el corazón y no tengo ninguna secuela. El corazón está perfecto. No soy ya el entrenador del Real Madrid, y después de once años solo puedo estar agradecido al presidente, a la Junta Directiva y a la afición", comentó en la presentación de su campus de verano.

Respecto a la temporada que viene, dijo que no descarta volver a dirigir a otro equipo. "No estoy buscando un equipo para entrenar, te soy sincero. ¿Quiero entrenar? Sí. Por mi manera de ser tengo que ilusionarme en las cosas que haga. Espero tener alguna oportunidad y que ese proyecto me transmita la ilusión con la que me voy a involucrar", señaló. Al Real Madrid le pidió que si estaba "tan preocupado" por su salud debería de darle "todos los informes posibles". "Para mí la prioridad es la salud, si corriera riesgo el primero que no entrenaría soy yo", aseguró el extécnico blanco. "He tenido la suerte de que el cuerpo médico, del que me fio, me ha transitido que estoy bien. Soy entrenador de baloncesto. Estaba muy ilusionado en el año que viene poder tener gran equipo y hacer gran temporada. Que el Madrid decide prescidir de mi, lo entiendo. Cuánto es un ciclo: ¿once, 20 años, 25? Pueden ser tres meses. Lo que me entristece es que Pablo laso no va a entrenar al Real Madrid el año que viene", manifestó tras anunciar que ha rescindido "de mutuo acuerdo" su contrato. El Real Madrid anunció el pasado 4 de julio que Pablo Laso no entrenará al actual campeón de la Liga Endesa en la temporada 2022-23 "por razones médicas". "El Real Madrid CF ha tomado la decisión de no mantener a Pablo Laso como entrenador del primer equipo de baloncesto por razones médicas única y exclusivamente. El Real Madrid considera que después de este episodio coronario agudo que llevó a nuestro entrenador a ser intervenido y a la unidad de cuidados intensivos, no adoptar esta decisión sería absolutamente irresponsable", indicó el club blanco en un comunicado. Pablo Laso cerró así una etapa de once años cuando todavía le restaba un año más de contrato, después del infarto de miocardio sufrido el 5 de junio y que le apartó del banquillo en la final liguera frente al Barça. Su sustituto será su anterior ayudante Chus Mateo. Desde su llegada al club en junio de 2011 procedente del Gipuzkoa Basket, el preparador vasco fue uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la sección blanca, con 22 títulos en sus once temporadas: seis Ligas ACB, dos Euroligas, seis Copas del Rey, siete Supercopas de España y una Copa Intercontinental.