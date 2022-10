Dicen que la felicidad lo es todo. Y en éstas se encuentra la base de Ciutadella del Elite Sport Club Bàsquet Lleida de la Liga Femenina 2 de baloncesto, Pilar Comella, quien después de un periplo en Liga Endesa en el Spar CityLift Girona– donde estuvo arriba y llegó a participar en Europa– vive probablemente sus mejores años en las canchas; en lo personal y, consecuentemente, en lo deportivo. Y este fin de semana lo ha demostrado con una actuación espectacular que le valió a Comella para ser elegida nueva MVP de la Jornada 3 de la división de plata española.

Pilar Comella, que tiene a su Lleida cuarto en la clasificación tras vencer al Unilever Viladecans BF (63-58), rayó la perfección. El conjunto del Segre venía de perder por la mínima ante el Segle XXI y recibía la visita de uno de los equipos invictos. Un reto complicado solventado, en parte, gracias a la actuación de Comella. La base-escolta menorquina se fue a los 23 puntos, con una serie espectacular de 7/8 en triples; a los que sumó tres asistencias, dos rebotes y tres faltas recibidas para un total de 28 puntos de valoración determinantes para vencer. Unas cifras que la situaron como la mejor de la jornada tanto de su grupo como de toda la categoría.

La directora de juego de Ciutadella, que llegó a ser campeona de la máxima categoría con el Spar CityLift Girona en la temporada 2015-2016, está resultando decisiva en el esperanzador arranque de su equipo leridano en LF2, dando la talla antes rivales llamados a luchar por el ascenso. Tras ganar al GEiEG en casa y perder por un solo punto en la pista del Segle XXI, Comella y compañía tumbaron al Viladecans, muy sólidas.

La base ciutadellenca, tan modesta como siempre se la ha caracterizado, restaba importancia este miércoles a través de «Es Diari» a su sobresaliente actuación ante el Viladecans BF. «No recuerdo si nunca había metido siete triples en un partido en mi carrera deportiva pero seguro que con este porcentaje de acierto, no. De hecho, hasta que no acabó el partido, ni yo era consciente», manifestaba Comella. «Aun así», prosiguió la directora de juego insular, «no creo que haya sido el mejor partido que he hecho, puesto que en el baloncesto no todo es hacer puntos. Hay otras muchas cosas a mejorar, y más ahora a inicios de temporada», abundaba. Tanto a nivel personal como sobre todo en lo colectivo, Pilar Comella se siente muy satisfecha de su curso en el Lleida de la Liga Femenina 2. «Estoy contenta por este inicio de temporada que estamos teniendo como equipo, mucho mejor que el anterior. Hemos conseguido ganar a dos de los equipos más fuertes y esto siempre es una motivación», resalta la ‘uno’. «En Lleida y en este club siempre he estado y me he sentido feliz jugando y pienso que he crecido bastante como jugadora», cerraba la menorquina, este año, a las órdenes de Albert Puig, quien ha logrado ‘recuperarla’ como notable jugadora.

Comella, durante su etapa todavía júnior y como estudiante de Biotecnología– una carrera de una exigencia mayúscula a nivel académico– llegó a jugar algunos minutos en varios partidos con el ‘euro’ Spar CityLift Girona de la Liga Endesa pero la exigencia de compaginar estudios y baloncesto en un equipo de alta exigencia la llevaron a tomarse un respiro y volver a empezar.