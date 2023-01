Edwin Jackson terminará la actual temporada en el Hestia Menorca. El superlativo escolta francés, según ha podido confirmar este diario, ha renunciado a la posibilidad de abandonar el proyecto alojado en Bintalfa durante este mercado invernal y no hará efectivo su ‘buy out’ (cláusula que incluye su contrato para poder de salir antes del 10 de febrero), a pesar de contar con una propuesta económicamente muy interesante, que habría mejorado la ficha que percibe en el club menorquín, puesto que su deseo es continuar en la Isla y contribuir al objetivo del Hestia Menorca de conseguir el ascenso a LEB Oro.

El exinternacional por Francia, que aterrizó en la Isla empezada la presente temporada, a finales del pasado mes de noviembre de 2022, se estrenó con la elástica del conjunto insular en la jornada 10 de la fase regular de LEB Plata, en la victoria en pista del Hospitalet (65-72), ocurrida a inicios de diciembre. Su tarjeta de presentación entonces, 29 puntos y fundamental en la suerte y desenlace del encuentro, fueron el preámbulo de lo que estaba por devenir.

Recorrido

Siete partidos después de tan exuberante estreno, el que fuera bronce en la Copa del Mundo de España 2014 con Francia y desde su llegada, gran referente del Hestia Menorca, exhibe unos promedios por cita de 22 puntos (mejor anotador del equipo menorquín y de la liga), 22 créditos de valoración (segundo en el ranking de la competición), 3.3 rebotes, 1.5 asistencias y cerca de 27 minutos en pista, lo que además de convertirle en unos de los ejes del colectivo y en su principal foco de producción, le sitúa, con toda probabilidad, como el elemento más determinante de la tercera liga del país. Con certeza, un biotipo sin parangón en el estadio LEB Plata cuya aportación al equipo, además, trasciende mucho más allá de los fríos números.

Hijo de exjugador profesional, lo que motivó su presencia en el entorno del básquet desde que era un bebé, y producto, sobre todo, de la tremenda carrera profesional que ha tenido (Barça, Estudiantes, Asvel Villeurbanne, Unicaja, Buducnost, básquet chino, selección de Francia... por enumerar algunos de los destinos en los que ha jugado), Jackson concede al vestuario menorquín un plus de experiencia y sabiduría que hace mejorar al resto del colectivo (no en vano, la presencia del equipo menorquín en la reciente final de Copa LEB Plata, en la que él no pudo actuar por problemas físicos, así como su liderato en liga, serían imposibles de explicar sin la figura del exterior francés). También, es uno de esos jugadores que justifican el precio de una entrada.

En el Hestia Menorca advirtieron con rapidez ese aspecto, lo sustancial de contar con un jugador de esa dimensión (de hecho, Javi Zamora, que ya le dirigió en el ‘Estu’, no le habría reclutado de tratarse de un perfil que solo estuviera centrado en sus cifras), de ahí que la confirmación de su continuidad, que el club probablemente hará pública este martes, constituya en Bintaufa una auténtica alegría; el mejor ‘fichaje de invierno’ es su permanencia en el equipo.

La misma, en cualquier caso, ha estado en riesgo, puesto que hace algunos días, un equipo de la Pro A (la máxima categoría del básquet francés) deslizó a Jackson una propuesta, económicamente más satisfactoria en relación al acuerdo que el jugador rubricó con el Hestia Menorca.

Al producirse esta oferta con antelación al 10 de febrero (fecha límite, en virtud de la naturaleza del trato entre el club menorquín y el alero francés, para que este hiciera efectivo su ‘buy out’), Jackson contaba con absoluta libertad para desvincularse, de modo unilateral, del Hestia Menorca. Pero su deseo, y su decisión, son continuar en la Isla, cuanto menos, hasta que termine la presente temporada, y así lo ha confirmado al club. Edwin Jackson, blindado.