Que el Clínica Ponferrada SDP no ha dicho la última palabra en esta eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a LEB Oro lo avisó Javier Zamora, entrenador del Hestia Menorca, y lo confirmó, David Barrio, su homónimo el conjunto que este sábado (19.30h) visita el Pavelló Menorca. Visto el partido, un +11 no invita ni a la relajación menorquina ni a la falta de credulidad berciana.

En palabras del preparador del rival del Hestia en estos cuartos de final, el pasado domingo en la ida a su equipo le faltó, «un poco más de acierto ofensivo en momentos puntuales, saber ponernos al nivel físico que el Hestia nos planteó el domingo y pequeños detalles que fueron los que les permitieron adquirir esta renta en unos minutos del segundo cuarto, que es con la que se fueron al final del encuentro», manifestaba tras el partido, Barrio.

Reconocía saber el técnico que el Hestia, «es superior físicamente y por ello el domingo intentamos contrarrestarlos con otras cosas. La mayoría del tiempo logramos ser capaces pero hubo unos pocos minutos en los que no se consiguió y es donde el Hestia Menorca conseguiría marcharse», proseguía el preparador del equipo berciano, ya centrado en su visita a la Isla.

Ya de cara a la vuelta que se celebra este sábado en el Pavelló Menorca y con este -11 de salida de los suyos, avanzaba el técnico del Clínica Ponferrada que deberán «corregir los errores que cometimos en el Lydia Valentín y siendo conscientes que esto es un partido de 80 minutos, que vas once abajo en el descanso y les remontas, así qué es en lo único que pensamos ahora mismo», exclamaba Barrio, muy convencido y seguro de poder asaltar Menorca y girar la eliminatoria de cuartos de final. «Estoy muy seguro, no tengo ninguna duda que aún estamos metidos en esta eliminatoria y que vamos a Menorca a morir. Sabemos lo que somos, sabemos lo que es el Hestia y lo llevamos diciendo toda la semana, que sabemos quién es el favorito pero nosotros no nos vamos a rendir ni vamos a ir de vacaciones a Menorca».

Y habló del 66-77. «No diré que este resultado fuera injusto pero podría haber sido algo más corto por algún detalle y con el partido hecho por ellos, de irnos 4-5 abajo estaríamos con otra cara», cerraba.