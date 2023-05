El Pinta B Es Castell afronta la semana más importante de su historia reciente, con motivo de la eliminatoria por la permanencia que dirime a doble partido contra el CB Quart, equipo del segmento C-1 de la conferencia catalano-aragonesa-balear de Liga EBA.

La confrontación alza el telón este sábado en la Isla y concluye siete días después en pista catalana. Tras la misma, uno de los dos equipos respirará y mantendrá su estatus de exponente de la cuarta liga del país; por contra, el abismo del descenso se abrirá para el derrotado. En el preámbulo del cruce, la incertidumbre es absoluta, puesto que se trata de dos conjuntos que no han jugado entre sí en toda la temporada y que lo hacen por vez primera en un doble enfrentamiento de naturaleza terminal, con el influjo que el aspecto mental tiene en un escenario de tales circunstancias.

Revisamos, a continuación, algunos de los detalles y factores que apuntan a ser importantes y trascendentes en el desarrollo y desenlace de la eliminatoria.

Recorrido

El Pinta B Es Castell accede a este doble enfrentamiento después de finalizar en duodécimo puesto (y antepenúltimo) del grupo C-2, con un récord de 10-16. El equipo insular, que apostó por un relevo técnico avanzada la temporada, ha sufrido especialmente por su sangría como local. Tras ganar los dos primeros partidos que disputó en el Pavelló Sergi Llull, Es Castell amontonó seis meses sin sumar en la Isla, una racha determinante para entender su actual situación. Con la llegada de Oriol Pagès al banquillo en detrimento de Gino Rovellada, y los fichajes del esloveno Sagadin y del argentino Fredes, se consiguió una reacción que dio para firmar un 5-5, además de recuperar el triunfo al resguardo de su hinchada, suficiente para burlar el descenso directo, pero no para evitar el playout.

En cambio, el Quart, que jugará esta eliminatoria tras ser undécimo del C-1, 7-19 (de ahí que el segundo envite sea en su cancha), ha tenido una progresión evidente, yendo de menos a más a medida que la temporada consumía jornadas. Su entrenador, Ángel Aranda, asumió la dirección de un colectivo joven, de gente poco experta en la categoría, que pagó ese peaje en el primer tramo de calendario, en el que sufrió seis derrotas en las primeras seis jornadas. A partir de ahí, el conjunto gerundense, que se estrenó ganando al Martorell en el séptimo partido, se mostró con capacidad para jugar de tú a cualquier rival. Adecentó su balance de victorias-derrotas y solo una plaga de lesiones, que mermó su potencial en el tramo final de liga, le impidió salvar la categoría con antelación a este playout.

Contraste

Además de por lo mucho que hay en litigio, la eliminatoria entre Es Castell y Quart ofrece otros atractivos, principalmente porque se trata de un auténtico choque de contraste. Por un lado, el equipo menorquín, con una plantilla experimentada y cuya propuesta hacia un juego estático es innegociable, de pocas posesiones y escasas transiciones. No en vano, y según revela un estudio del sitio web Zona de Básquet, Es Castell es el equipo que gasta menos posesiones por partido (llegando a estar por debajo de las 70 de media en el último trecho de curso) y su principal vía para ganar es la defensa (no permite a sus rivales manejarse con un porcentaje de acierto por encima del 44%, lo que le convierte en el cuarto mejor equipo de la conferencia C en ese apartado) y la productividad de sus tiradores.

El Quart, en ese orden, reside en las antípodas, en tanto que se distingue como un equipo que gusta de jugar a un alto ritmo (su mejor básquet ha surgido en partidos de más de 77 posesiones) y, por el perfil de su plantilla, eminentemente joven, practica una defensa agresiva, lo que le sitúa como el conjunto que mayor número de pérdidas de balón provoca en sus rivales, un resorte fundamental en su búsqueda de la velocidad y de la acción a campo abierto.

La finalidad de Es Castell, al respecto, debe ser la de abundar en posesiones largas (y reducir el número de las mismas, como obedece a su manual de uso de esta temporada), a partir de donde provocar desajustes en la defensa de un colectivo, el Quart, que sufre más con ese tipo de juego.

Nombres

El ala-pívot mallorquín Biel Torres, con 15 puntos y algo más de 7 rebotes por cita, y que resuelve uno de cada cuatro ataques de su equipo, es el principal foco ofensivo del Pinta B Es Castell, su principal referencia. El argentino ‘Tuky’ Bulfoni (11 puntos y 2.5 capturas), el francés Laurent Bagou (11 tantos de promedio) y el menorquín Eloi Barrasa (7 y 2.5 asistencias) son otros elementos importantes en la rotación y producción del cuadro insular.

Por parte del Quart, el base Edu Ramos (9.5 puntos de media, además de aportar una buena dirección); Josep Gascón desde el backcourt (11.3 tantos y 6 rebotes) y Eric Paradeda en los aledaños del aro (10.6 puntos y casi 7 rebotes por duelo), son sus rostros más significativos, aunque no los únicos.