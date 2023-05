Javi Zamora hilvanó un discurso que entremezcló prudencia, respeto al rival, pero también máxima ambición y convicción en la labor y posibilidades del Hestia Menorca, en su alocución previa al partido de este sábado ante el Ponferrada.

«Ellos son un equipo con mucho talento, y dirigido de modo excelente; además, están en un gran momento de juego, con gran confianza y corazón, son el tercer equipo que más puntos mete de la liga, y como demostraron en el último minuto del primer partido, son capaces de darle la vuelta al marcador en poco tiempo a base de talento», analizó de inicio Zamora acerca de lo que espera de un rival «con mucho carácter y mucho talento ofensivo».

Justo

«Creo que el resultado de ida fue justo; tampoco habría sido merecido ganar por más puntos, fue un partido igualado, en el que supimos sostenernos en casi todo momento», continuó Zamora, que habla de «eliminatoria totalmente abierta».

El entrenador y director deportivo del equipo menorquín considera que el +11 con el que arrancará el partido el Hestia Menorca «no significa nada». «Once puntos se remontan en un minuto, aunque sí entiendo que ellos tendrán que ir a por el partido desde el inicio; ya han demostrado su agresividad, su trabajo defensivo, que fue sublime, e imagino que tendrán una propuesta similar», premoniza Zamora acerca de un rival que «no» considera, en el supuesto de que alcance el descanso por debajo en el marcador, que vaya a sentirse derrotado de antemano por eso.

Zamora, al margen de enumerar las virtudes del Ponferrada, confía en su trabajo y en el del equipo. «Durante todo el año hemos respondido bien a las alternativas tácticas, tenemos buenos tiradores, gente que maneja el balón... creo que veremos un partido bonito», revisa el técnico del Menorca, que admite, por otra parte, que la lesión de «Niko (Miskovic) ha sido un palo para todos, más cuando tenía el rol definido, estaba ubicado», pero paralelamente, pone en valor «el trabajo del resto del grupo, que está capacitado para suplirle».

«El resto del equipo, está bien, preparado para el asalto de la eliminatoria», abunda ‘Zamo’, convencido también de que el colectivo está concienciado de que restan 40 minutos, «y de que una ventaja de once puntos no significa nada».

«En muy pocos minutos durante el año he visto al equipo relajado, y ahora no va a ser cuando nos relajemos; saldremos con el ‘cuchillo entre los dientes’ para intentar llevarnos el partido, no vamos a especular y en ningún momento hemos hablado de un plan de partido en el que vayamos a tener en cuenta esa ventaja de once puntos», añade el entrenador. Y concluye: «la eliminatoria está totalmente abierta, y cada año vemos en esta fase de la temporada que dos-tres equipos remontan eliminatorias que parecían decantadas; espero y deseo un partido competido, también para que la afición, cuya respuesta esta temporada es fantástica, pueda disfrutar».