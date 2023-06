Sergi Llufriu Arcos (Maó, 1995) es la primera pieza confirmada del nuevo puzzle del Pinta B Es Castell. Según ha podido confirmar este diario y reconoce el propio jugador, el ala-pívot formado en la cantera del CD Alcázar y con pasado en el Hestia Menorca, entre otros equipos, ha aceptado la oferta de renovación que le ha presentado el club que preside Tomeu Vanrell, que tiene intención de hacer público y oficial el nuevo acuerdo durante la jornada de este jueves.

Un acuerdo que comprende otra temporada más de vínculo entre Llufriu y la entidad alojada en la población de origen británico, y que significará la quinta consecutiva en que las dos partes comparten proyecto y objetivo, las últimas cuatro en Liga EBA.

Un lustro de recorrido en el que Llufriu, que este año ha cumplido 28 años, ha ido adquiriendo madurez, impacto y presencia, siempre al servicio del colectivo, lo que le ha convertido en el capitán y en uno de los líderes del vestuario y del colectivo que actualmente dirige Oriol Pagès (y en uno de los principales paradigmas de la filosofía del club, que trata de concentrar el mayor volumen posible de talento menorquín en sus filas).

El jugador, cuestionado por su continuidad, dice estar contento, «no solo» por la renovación por un año más, sino especialmente porque el equipo viene de obrar la permanencia «después de un año muy complicado, a nivel deportivo, en el que hubo muchos cambios de jugadores, y también en lo personal, puesto que no es fácil compaginar la actividad laboral con el básquet», precisa Llufriu. El ‘3-4’ mahonés tiene perfectamente interiorizado su rol de capitán dentro del equipo, y una de sus prioridades, al margen de lo deportivo, «es intentar que la gente esté contenta, a gusto».

«He renovado, no solo por el baloncesto, sino para ayudar a mis compañeros; tengo experiencia, he jugado en muchos sitios, me gusta ser un referente», sigue el jugador del Pinta B Es Castell que, en otro orden, pone de relieve la «calidad humana» de la gente que forma el club. «Si renuevo también es para dar todo por el club, por el nivel humano de la gente, la realidad es que en ningún club me han tratado mejor que en Es Castell», abunda Llufriu.

Liderar

En referencia a los objetivos por los que Es Castell, en su parecer, debe pelear, Llufriu aboga por «ser humildes». «Cada año hablamos de jugar el playoff y luego terminanos luchando por no descender... seamos humildes, formemos primero el equipo, desde abajo, y yendo partido a partido, veremos hasta dónde podemos llegar», observa el capitán del Pinta B Es Castell.

Al respecto, considera que «gente como Rafa Gómez son el perfil que necesitamos», en alusión al pívot catalán llegado al club hace ahora un año.

«Empezamos con una buena base; con la renovación de Oriol Pagès, que es el mejor entrenador menorquín, se puede constituir una base sólida, con gente joven y con ganas de trabajar, pero siendo siempre humildes», concluye el capitán del Pinta B Es Castell. La primera pieza del puzzle de 2024.