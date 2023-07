El joven entrenador de baloncesto ciutadellenc, Miquel Ametller, respira sentimiento gironí por los cuatro costados. El ‘coach’ ha decidido prorrogar una temporada más su vinculación con el Bàsquet Girona de Liga ACB y después de un año muy completo dirigiendo el cadete, Ametller renueva en Fontajau para recalar en el proyecto infantil.

El club presidido por el ya ex NBA, Marc Gasol, sigue confiando un trozo de su prolífica cantera al preparador menorquín, quien estos días se encuentra en su Ciutadella natal dirigiendo el Tecnicamp Menorca 2023. En lo referente al año próximo, después de recibir ofertas de otros clubes de Girona– sobre todo una muy interesante de la Liga Femenina 2–, Ametller ha decidido quedarse en el Bàsquet Girona, «porque creo que es donde más puedo aprender. A los entrenadores jóvenes nos ayudan mucho a crecer y cada vez se está consolidando más el proyecto de cantera», piensa en voz alta para este diario, avanzando el ciutadellenc que el próximo curso 2023-24, «salgo de la etapa cadete para pasar a trabajar en la infantil».

Y ello tras una temporada con el Cadete Preferente de primer del Bàsquet Girona, «de muchos altibajos, con un equipo tierno pero con buena planta y algunos con una proyección interesante. He acabado contento y creo que hemos competido muy bien contra los mejores (Barça, Joventut o Manresa). Me llevo una gran experiencia y muchísimo aprendizaje; me he sentido afortunado de entrenar este equipo y en este nivel», cierra Miquel Ametller, un técnico con porvenir.