Javi Zamora ha comparecido este jueves por mañana en rueda de prensa, que ha tenido lugar en el Pavelló, y en la que el entrenador y director deportivo del Hestia Menorca ha analizado la actualidad del equipo a un par de días de recibir la visita del Amics Castelló, un rival afianzado en la liga y en el que destaca el jugador de Ciutadella Joan Faner, y que suma una década en el club levantino. Además, el madrileño ha hecho referencia a la lesión de Demers, que sufre una fractura en la muñeca y que apunta será baja para dos meses y medio. Un auténtico contratiempo para un equipo que persigue su primera victoria de la temporada en LEB Oro en el marco de la jornada 3.

Momento del equipo

«La liga ya ha arrancado, el equipo está en un proceso de crecimiento, según el plan establecido, y venimos de una jornada muy positiva, pues el partido de Valladolid nos ha servido para entender el camino, para saber los aspectos del juego que exige esta liga para competir, como son el crecer desde atrás, desde la defensa, estar juntos y tener capacidad de sufrimiento».

Lesión de Demers

«Hemos perdido al que es uno de los jugadores fundamentales de este proyecto, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil. Sabíamos a lo que veníamos y hemos luchado muchísimo para poder disfrutar de esta categoría y a pesar de que su lesión es un jarro de agua fría, son circunstancias del deporte que afectan a todos los equipos y creo que será un factor más de motivación más para intentar plantear un partido parecido al del otro día, poder llevar al Castelló a su límite y tratar de competir lo mejor posible e intentar llevarnos la primera victoria en casa. A Eric (Demers) le mandamos todo el ánimo, ha sido un palo para él, en su primer año como profesional. Decir que la lesión fue en el primer cuarto y jugó todo el partido con la mano rota, lo que indica su profesionalidad y su compromiso con el equipo, algo que por otra parte es extensivo a todo el grupo, todos van en esa dirección».

El rival

«El Castelló es un club mítico de la categoría, muy bien entrenado, por un gran amigo y un gran entrenador (Juan Antonio Orenga), que está haciendo un trabajo espectacular. Es un equipo que está desplegando un gran juego, muy alegre, muy valiente y divertido, con mucha capacidad para anotar, muy bien dirigido en la pista por Joan (Faner) y Josep (Franch), que forman una de las parejas de bases nacionales más importantes de la liga. Además, son un equipo con mucha capacidad para anotar desde el perímetro, con jugadores veteranos, y con jóvenes como Rubén Domínguez, con un gran tiro exterior (y al que Zamora ha dirigido en selecciones de formación). Con mucha presencia interior con Jankovic y Ngom, de mucha fortaleza, muchos kilos, y es un equipo bien compensado en todas sus líneas, que yo destacaría por su capacidad ofensiva.

Las claves

«Intentaremos estar a la altura, intentando apretar atrás y plantear un partido de lucha, de entrega, de estar juntos, para intentar controlar los ritmos y sobre todo, ser capaces de frenarles en el rebote, donde Stutz, el americano, es un jugador de referencia para ellos y uno de los jugadores más importantes de la liga en su posición».

Joan Faner

«No seré yo el que descubra el talento de Joan Faner, aunque sí que es cierto que parece estar en una segunda juventud, parece que está en plenitud de facultades físicas y es un jugador que transmite mucha alegría al juego, además de que es muy, muy competitivo. Siempre lo ha sido. También transmite a sus equipos mucha alegría, capacidad ofensiva, siempre aparece en los momentos importantes. Un jugador muy sólido que viene a su casa, Menorca. Esperamos poder disfrutar de un buen partido suyo y de una victoria nuestra».

El resto del equipo, OK

«Al margen de Demers, el equipo está bien. Clevin Hannah se ha recuperado, después del esfuerzo que hizo para jugar la semana anterior sin apenas haber entrenado a causa de unos problemas físicos, y Álex está perfectamente. Viajó a Valladolid recuperado, aunque sin ritmo de competición y ahora está disponible y en perfectas condiciones».

Mercado

«Siempre estamos abiertos y pendientes del mercado, lo que sí es cierto es que tenemos los recursos que tenemos. Somos un equipo recién ascendido, un proyecto que es humilde. Eso no implica que no seamos ambiciosos o que nos falte ilusión. Pero sí que tenemos que ser prudentes ante las posibilidades que ofrezca el mercado, ver si las podemos acometer o no, por que como digo, los recursos son limitados».