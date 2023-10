El Hestia Menorca, a causa de una cancelación del vuelo, no ha podido viajar este sábado a la Península, por lo que su partido de este domingo a mediodía en Logroño contra el Rioverde Clavijo, correspondiente a la jornada 4 de LEB Oro, podría no jugarse. El equipo está estudiando si sería posible disputar el encuentro por la tarde del mismo domingo, pero todavía no hay nada decidido.

La expedición menorquina debía viajar a la capital riojana por carretera desde Bilbao, pero al no poder viajar a tierras vizcaínas, debe buscar una alternativa para poder acometer el traslado, según ha informado el club por medio de sus redes sociales.