El estadounidense Bobby Knight, considerado uno de los más grandes entrenadores del baloncesto universitario de los Estados Unidos y triple campeón con la Universidad de Indiana y campeón olímpico en Los Angeles'84 ante la selección española, falleció este miércoles a los 83 años.



"Con gran pesar compartimos que el entrenador Bob Knight falleció en su casa en Bloomington rodeado de su familia. Estamos agradecidos por todos los pensamientos y oraciones, y apreciamos el continuo respeto por nuestra privacidad cuando el entrenador solicitó una reunión familiar privada. Continuaremos celebrando su vida y recordándole, hoy y siempre como un amado Esposo, Padre, Entrenador y Amigo", señaló un comunicado de su familia.



Knight fue entrenador universitario durante 42 años, en los que logró más de 900 triunfos (902), el sexto que más en la historia de la NCCA, y pasó por los banquillos de las Universidades de paradas en Army (1966-71), Indiana (1972-2000) y Texas Tech (2002-08).



Fue nombrado cuatro veces Entrenador Nacional del Año y fue incluido en el Salón de la Fama en 1991, en el Salón de la Fama del Baloncesto Universitario en 2006 y sus mejores logros fueron con los Hoosiers de Indiana, a los que empezó a entrenar con 30 años y con los que conquistó los títulos de la NCAA (1976, 1981, 1987) y otras cinco 'Final Four' (1973, 1976, 1981, 1987, 1992) en sus 29 años como entrenador. Además, su equipo campeón de 1976 obtuvo una marca de 32-0, algo que todavía no se ha podido igualar desde entonces.



Además, fue el seleccionador nacional de su país en los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 1984, dirigiendo a figuras como Michael Jordan y Patrick Ewing y consiguiendo la medalla de oro al batir en la final a la selección española. También entrenó a otra figura de los 80 como el base Isaiah Thomas.



Del mismo modo, no olvidó el aspecto académico y durante su carrera como entrenador en Indiana, el 98 por ciento de sus jugadores de cuarto año obtuvieron sus títulos, y en la pizarra sobresalió por su carácter innovador en el aspecto ofensivo.

Nacido en Orrville, jugó para la Universidad de Ohio State, donde compartió vestuario con John Havlicek y Jerry Lucas y con la que se proclamó campeón universitario en 1960 y subcampeón en los dos años siguientes.