El entrenador y director deportivo del Hestia Menorca, Javi Zamora, ha hablado y analizado este viernes por la mañana, en rueda de prensa, el partido que su equipo afronta este domingo en el Pavelló con el HLA Alicante, que es séptimo clasificado, correspondiente a la jornada 11 de LEB Oro, y en lo que será además su tercer partido en el margen de una semana.

Sin tiempo

«Llegamos al partido casi sin tiempo para lamentarnos. Hemos tenido dos días y medio para prepararnos para jugar ante un equipo, el Alicante, que está haciendo las cosas muy bien, con un gran entrenador, que además es amigo, Antonio Pérez».

Fortalezas

«Alicante es un equipo con muchas fortalezas, muy bien trabajado y que está en línea ascendente. Creo que se trata de un equipo muy compensado en todas las líneas, con mucho talento ofensivo, tiene capacidad física, tiene rebote, capacidad para abrir el campo. Y además, son un equipo que está trabajado para jugar con el corazón, saben llevar la iniciativa en el juego, presionar… un equipo que va a buscar la victoria, que no espera a ver si se la encuentra».

Conceptos

«Tenemos que estar muy sólidos. Ellos tienen una transición muy rápida y vertical, por lo que dominar el rebote, cuidar el balón y seleccionar bien los tiros será una parte importante del trabajo que tenemos que hacer para poder llevarnos la victoria».

Grupo comprometido

«El Betis hizo un partidazo y nos sacó del campo, fundamentalmente en la primera parte. En la segunda el equipo luchó, se adaptó e intentó volver al partido o al menos acercarse. A ellos, que seguro que al finalizar la temporada estarán entre los ocho mejores, les reforzó mentalmente su buen inicio, pero el equipo está bien y trabaja bien. Está con ganas de encontrar el premio a ese trabajo, pero los chicos, y no quiero ser recurrente, trabajan muy bien, tienen una gran ética de trabajo y son súper profesionales. Y seguro que van a encontrar ese premio, pues se lo merecen».

Hannah

«La convocatoria la tenemos clara. Tom Digbeu entra, pues no podemos contar con Clevin Hannah, que se ha ido a Estados Unidos a causa de un problema familiar y le hemos dado unos días de permiso para que acompañe a su familia. Lo necesita, y en el club damos mucha importancia a la persona, más que al baloncesto. El lunes estará aquí. Es una baja importantísima, pero este equipo ya ha demostrado su capacidad para sufrir, su resiliencia. Recuerdo el año pasado un partido en que no tuvimos a Kravtsov y Edwin Jackson aún no podía jugar. La respuesta del grupo fue excelente. Y este año, nos hemos repuesto a la baja de Demers, que es uno de los referentes del equipo. Pero se dio un paso al frente y se ganaron dos partidos importantísimos. El equipo tiene carácter y corazón y sabrá suplir el talento que no nos darán los que no pueden jugar».

¿Demers?

«Vamos a estar los trece disponibles. Quizá sea el momento de que Eric (Demers) vuelva a jugar. Tom (Digbeu) a nivel burocrático, está listo para jugar, luego ya dependerá de como se encuentre. A última hora, también en función de Eric, decidiremos».

Jugar de inmediato

«A mí me gusta entrenar durante la semana y poder preparar los partidos con tiempo, pero tras perder en Sevilla, quizá le mejor sea poder pasar página cuanto antes y tratar de pensar en un rival diferente al Betis. Contamos con dos días para trabajar ciertos aspectos que tenemos que mejorar. La realidad es que estamos totalmente concienciados y preparados para el partido ante el Alicante».

Cortes

«A los jugadores les pido actitud, trabajo y compromiso. Yo y todos los entrenadores… Y en el Hestia Menorca, mientras nos den eso, no cortaremos a un jugador por bajo rendimiento, al contrario. Trataremos de arroparle en los momentos malos. La verdad es que todos los jugadores de la plantilla están comprometidos y trabajan muchísimo. Y tienen una gran actitud».

Arteaga

«Víctor Arteaga se levantó de la camilla del hospital pidiendo que le infiltraran para poder jugar y dio sus primeros pasos justo antes del partido ante el San Pablo Burgos. Jugó con muchísimo dolor, pero es un ejemplo de compromiso y de actitud que nosotros tenemos que valorar. No solo hay que aplaudir al jugador cuando mete 20 puntos o es MVP. No podemos tener a diez Edwin Jackson, y tenemos que ser justos. Nosotros, en un momento determinado, hemos tomado medidas cuando hubo falta de actitud, de compromiso o de trabajo. Pero lo cierto es que toda la plantilla está llevando a cabo un gran trabajo y está muy comprometida. El rendimiento de algunos jugadores puede ser mejor, pero para eso trabajamos, yo el primero, para darles herramientas para que mejoren su rendimiento».

'Tocados'

«Eric Demers ya ha empezado a entrenar con contacto. Tiene el alta médica, pero está en un proceso de 'readaptación'. No vamos a meterle en el equipo porque falte Clevin (Hannah). Sus sensaciones son buenas, y si sigue así, estará entre los doce para el partido. Tom Digbeu va poco a poco integrándose en la dinámica, Pol Molins ya está recuperado de sus problemas en la rodilla y Víctor Arteaga, su espalda, pues no es un problema que remita y ya está, pero está haciendo un gran esfuerzo para estar a la altura. Lo que sí espero es que para el tramo de temporada que resta, podamos contar con todos los jugadores y que estén todos sanos».