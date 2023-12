«Querida familia del Hestia Menorca,

Hoy, con el corazón apesadumbrado, me enfrento a una despedida que pesa profundamente en mi ser. Expresar estas palabras es una de las tareas más difíciles que he emprendido emocionalmente.

Llevo conmigo un sentimiento de gratitud inmenso, pues sé que nunca encontraré otra familia que me haya acogido con tanta calidez. Al regresar a España después de concluir mi etapa universitaria en Estados Unidos, desconocía el rumbo que tomaría mi camino. Nunca imaginé unirme a un proyecto tan único, respaldado por una administración excepcional. El valor de mis compañeros es incalculable; los llevo en mi corazón y siempre los recordaré, sin importar dónde me lleve la vida.



Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a Zamo por brindarme la oportunidad y confiar en mí, no solo en el ámbito del baloncesto, sino también en la vida. A Pani y a Lipe, gracias por su apoyo incondicional, tanto dentro como fuera de la cancha. Reconozco el esfuerzo constante, especialmente esas horas sin dormir dedicadas a mejorar el equipo. A Héctor, por ayudarme a evolucionar físicamente en este último año; y a Adán, parte fundamental de este equipo, y al que agradezco enormemente la dedicación y atención a mis necesidades físicas.

Oriol y directiva, gracias por vuestro liderazgo y la construcción de algo tan especial en la Isla. A Miki, por hacer posible muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Lola y Pablo, mi aprecio más sincero por su creatividad y profesionalidad periodística.

Entre todos, hay alguien que merece más reconocimiento del que recibe: Oscar, un héroe sin capa. Gracias de todo corazón por tu incansable labor en el club y por tener Bintaufa listo para todas nuestras batallas.

Mis palabras se quedan cortas para agradecer a cada persona involucrada durante mi estancia aquí. A los 5000 que vibramos en Bintaufa un ascenso imborrable y a todos los seguidores de este club humilde pero tan grande, gracias por ser nuestro motor y hacerme sentir tan querido.

Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Más que un adiós, esto es un hasta luego. Siempre llevaré en mi corazón los colores del Hestia Menorca y seguiré animándolos desde donde esté.

Con gratitud y cariño,

Joshua Tomaić»