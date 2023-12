Momento dulce, en palabras suyas, la mejor época desde que es jugador profesional, por la que atraviesa este curso 2023-24 el eléctrico base menorquín, Raül Timoner, en las filas del CBI Elche de la Liga EBA, cuarto clasificado del grupo E-B de la categoría. Timoner, tras una temporada en el CB Valls catalán recuperando la confianza después de tres cursos difíciles en Menorca, este año es protagonista, juega y hace jugar, siendo el base titular del Elche, jugando casi 32 minutos por partido y promediando casi siete asistencias y otros siete rebotes, recibiendo seis faltas por encuentro para 20’6 de valoración media por partido.

En palabras ayer del mismo Timoner a este diario, «sí, estoy en el mejor momento de mi carrera. Ya el año pasado me sirvió para coger confianza después de tres años de jugar poco y con poco protagonismo y este año puedo ser el jugador que realmente soy», señala el alaiorenc. Una de las claves sin duda en este gran curso de Timoner, «la confianza que me otorga el entrenador, dejándome jugar como quiera y ahora juego mucho bloqueo directo y hago mejores a mis compañeros», opina él mismo. Además, prosigue el director de juego ex Hestia Menorca, «cuando es necesario anoto. Me siento muy bien sí pero siempre ambicioso y todavía mantengo la espina clavada de la LEB Plata y de demostrar que puedo jugar ahí, que sé que puedo».

Timoner se siente muy feliz en Elche y en EBA, «donde se me trata muy bien y tenemos equipo para subir. Hemos perdido alguno sin nuestros interiores, solo con Archena y Benidorm, que están delante. No obstante, ni mucho menos se descarta poder ascender, queda mucho», advierte, calificando al nuevo Raül. «Juego mucho bloqueo directo y genero tanto para mí como para los demás, sin obviar mi característica de siempre, la parte defensiva».