El Hestia Menorca recibe este fin de semana a Movistar Estudiantes. Por recorrido, historial, potencial, como también por el trayecto que está delineando este año, en que lidera desde hace varias jornadas la LEB Oro, el conjunto colegial es el visitante más insigne, estimulante y atractivo de cuantos jugarán en la Isla esta temporada, la del estreno del proyecto insular en la segunda liga nacional.

Será, asimismo, la segunda confrontación que protagonizan, en este curso y a lo largo de su historia, el club que preside Oriol Segura y la entidad surgida del Ramiro de Maeztu hace casi 76 años. Pero no será esta, en absoluto, la primera ocasión en que Estudiantes juega como adversario en la Isla en partido oficial, puesto que la coyuntura se ha reeditado en el pasado, siempre en el contexto ACB, hasta cinco veces.

Mientras que la cifra de rivalidades se eleva a once si contabilizamos la totalidad de enfrentamientos ocurridos entre el ‘Estu’ y el baloncesto profesional insular, ya fuera en su versión anterior, como Menorca Bàsquet SAD, desaparecido en verano de 2012, o en su actual formato de Hestia Menorca (diez de ellas en ACB, y una en LEB Oro).

Jasen, azote del Menorca, lanza un tiro libre.

Y con un denominador común en la mayoría de oportunidades en que estudiantiles y menorquines se han enfrentado; no han sido partidos al uso o faltos de relevancia y sí en varios casos de una emoción y trascendencia máximas, o en otros, con alguna remontada inverosímil, y que a continuación, rememoramos.

2005-06. El primer enfrentamiento del baloncesto menorquín con el Estudiantes de Madrid tuvo lugar en el marco de la jornada 10 de la temporada 2005-06 de la Liga ACB, y lo protagonizó el entonces denominado Llanera Menorca, a la sazón dirigido por el entrenador andaluz Curro Segura. El duelo, disputado en el Madrid Arena un 4 de diciembre de 2005, se resolvió en favor colegial, 90-86 (el ‘Estu’ había sido subcampeón de liga, al ceder contra el Barça de Bodiroga, apenas año y medio antes, en junio de 2004). El ‘3’ internacional Carlos Jiménez, meses después campeón del Mundo con España, le hizo un ‘roto’ a los menorquines (16 puntos y mucho intangibles). Y el actualmente veterano alero, exinternacional y buen amigo de Sergio Llull, Carlos ‘Chimpa’ Suárez, ya despuntaba como una firme promesa en las filas del equipo madrileño, a donde ahora ha retornado para tratar de ayudar en la persecución del ascenso.

La devolución de visita, que contó con la presencia en las gradas del Pavelló Menorca del entonces seleccionador nacional, Pepu Hernández (a su vez, exentrenador estudiantil), se produjo en la jornada 28 y no alteró el signo de la anterior, y Estudiantes, que dominó 76-88, un 15 de abril de 2006, ganaba también en la Isla.

2006-07. El tercer partido entre Menorca y Estudiantes, primero del ejercicio 2006-07, fue un 14 de enero de 2007, en el Madrid Arena, en cita correspondiente a la jornada 17 de Liga ACB. De nuevo, triunfo colegial, 90-86, con el argentino ‘Pancho’ Jasen atribuyéndose galones de elemento determinante (19 puntos, varios de ellos en momentos clave) y neutralizando el buen hacer del croata Marino Bazdaric (17), el mejor en el equipo ya entrenado por Ricard Casas (quien reemplazó mes y medio antes al destituido Curro Segura).

La cuarta confrontación entre la Isla y el club madrileño, celebrada el 3 de mayo de 2007, un jueves por la noche (jornada 33 y penúltima), quizá sea la más emotiva que pueda evocar el aficionado insular, de cuantas se protagonizaron contra el ‘Estu’, pero también dentro de la cronología del deporte menorquín.

El Menorca, que acumulaba 30 jornadas consecutivas en zona de descenso, urgía de ganar y aguardar resultados de ‘terceros’ para poder acceder a la jornada final, en que jugaría en Murcia, con opciones de permanencia. De hecho, una derrota incluso podía precipitar su descenso virtual… pero tras un partido tenso e intenso, en que casi siempre anduvo por debajo en el marcador, el denominado ViveMenorca conseguía, gracias a un palmeo del norteamericano Paul Shirley a escasos segundos del final, invertir el guarismo.

De inmediato, los libres errados por Xavi Mendiburu (al año posterior, jugador del equipo insular), aseguraban la victoria, 81-79, generando la locura en un extasiado, abarrotado y entregado Pavelló Menorca (y que además dejaban al Estu fuera del playoff). Sin duda, una de las grandes veladas que ha cobijado el recinto prefabricado de Bintalfa en sus casi 19 años de existencia. Chris Moss, inconmensurable con 23 puntos y 11 rebotes, fue el mejor hombre por parte del Menorca en aquella fecha para el recuerdo, que asimismo repercutió como el primer (y único) triunfo cosechado sobre el equipo estudiantil.

2007-08. El Menorca se cruza de nuevo con el Estu en la tercera temporada ACB para la Isla, la 2007-08 (un 13 de enero de 2008). La jornada 17 alberga el primer partido, en Maó, en lo que significó una de las remontadas más espectaculares en la historia de la liga, como también por supuesto, de las más duras que ha sufrido en su contra un equipo de la Isla. El Estu, con un parcial final de 8-32, ganaba un partido que llegó a ir perdiendo en el tercer cuarto por 27 puntos (63-36).

Pero una ruptura de 0-8 para liquidar ese tercer parcial, y otra de 0-11 a dos minutos del final, concretaron la reacción visitante (73-77). Moss, con 13 puntos, el base serbio Marko Marinovic (14), y por el Estudiantes el omnipresente Jasen (16), fueron los hombres más destacados del partido.

Momentos del histórico triunfo de 2007, con Moss en acción.

En la segunda vuelta, al igual que el año previo, la contienda es en la penúltima jornada y con la permanencia estando en litigio, pero con el matiz (importante) de que son ambos equipos los que se encuentran enfrascados en la zona baja, si bien el cuadro madrileño se encuentra más necesitado. La atmósfera que se genera en el Madrid Arena, bajo el grito unánime de los 10.000 presentes, «¡No bajamos!», altera a Mario Stojic, líder del Menorca, que terminará descalificado, envalentona al base local Sergio Sánchez (15 puntos) y a Jasen, que convierte 22, y contribuyen a asegurar una victoria vital para el cuadro colegial (80-78). Una jornada después, la última, ambos equipos burlan el descenso.

2008-09. La temporada que cierra el primer ciclo del extinto Menorca Bàsquet en ACB recoge otros dos triunfos de Estudiantes. El primero en Madrid, el 19 de noviembre de 2008, en la jornada 9, donde se impone 71-61. El croata Petar Popovic (9 puntos y 5 rebotes), el base Jayson Granger (11) y para no faltar a lo que acostumbraba ante el Menorca, ‘Pancho’ Jasen (16 tantos), afloran como los principales ejecutores. ‘Bud’ Eley (14 puntos) y Bazdaric (18), fueron los insuficientes argumentos insulares.

La vuelta en Menorca, también declina en favor colegial (70-75), aunque con certeza, el insular es un equipo considerablemente modificado en parangón al de meses atrás y ya se ‘masca’ el descenso. El exseleccionador, Javier Imbroda, ha reemplazado en el banquillo a Ricard Casas (se había desestimado la opción de que fuera Manel Comas el escogido), el francés Fred Weiss ocupa el puesto de Eley y Steve Burtt (25 puntos ese día), el del macedonio Vrbica Stefanov, que marchó al poco de empezar la temporada.

El Menorca, a raíz de la puesta en liza de Obradoiro, con plaza en la liga tras casi dos décadas litigando por una alineación indebida del Juver Murcia en el playoff de Primera B de 1990, no puede esquivar el descenso, al terminar penúltimo (en enero de aquel año, la ACB votó en asamblea que si el conjunto gallego no reunía las exigencias para acometer su incursión en la competición, el penúltimo clasificado no bajaba…).

2010-11. Con el ascenso del Menorca Bàsquet a la ACB en junio de 2010, segundo en la historia de la entidad, el equipo insular y el estudiantil reemprenden la rivalidad, que concederá otros dos capítulos más en la máxima categoría. El primero, en la jornada 12 del curso 2010-11, el 19 de diciembre de 2010, en el Pavelló, donde el Estudiantes suscribe victoria (65-74), con un Jasen, como no, intratable (15 puntos el argentino), lo que desbarata la notable actuación del serbio Ivan Radenovic, el mejor del Menorca aquel día (25 tantos).

Y el 24 de abril de 2011 (jornada 31), un par de semanas antes de que el descenso del Menorca se confirme de modo matemático, el cuadro colegial derrota de nuevo al insular, 77-69. El norteamericano Nick Canner-Medley, que convierte 26 puntos (por los 18 de Radenovic), se erige en el mejor anotador del último partido entre estos dos equipos en el hábitat ACB. El Menorca, algo más de un año después, en verano de 2012, anuncia su disolución.

2023-24. Y esta temporada, primera en LEB Oro del Hestia Menorca, club fundado en 2017 como alternativa para recuperar el baloncesto de nivel en la Isla, luego de la traumática desaparición del proyecto anterior, se restituye la rivalidad, siempre sana y deportiva, entre la Isla y el ‘Estu’, con el plus añadido de que diversos rostros que integran y dan forma al actual equipo menorquín cuentan con pasado o provienen, directamente, de la cantera del Ramiro, desde el técnico, Javi Zamora, o su asistente, Lipe Cristóbal, a jugadores como Diego Alderete, Álex Tamayo, Emil Stoilov, Pablo Suárez y Víctor Arteaga… Por el momento, la primera entrega, disputada el pasado 19 de noviembre de 2023 (primera también en LEB Oro), tuvo neto color estudiantil, con Alec Wintering (16 puntos) y Michael Carrera (14), como grandes protagonistas de una elocuente victoria (81-56). Omar Lo y Pol Molins, con 14 y 13 puntos, respectivamente, destacaron por el Menorca.

Resta ahora por ver lo que acontece este domingo en Maó en el que será uno de los partidos del año en la Isla, y al que el ‘Estu’ se presenta como flamante campeón de la Copa Princesa, como sólido líder de la liga e inmerso en un repunte de victorias que va para cinco consecutivas, aunque también, acechado por las bajas y que topará con un Hestia Menorca distinto y más compacto en relación al de hace dos meses y medio, en virtud de las incorporaciones de Oliver Stevic y de Tom Digbeu y conforme a ello, al crecimiento y aclimatación de otros elementos al nuevo contexto competitivo.

La incertidumbre se despejará a mediodía de este domingo en el Pavelló, donde el Hestia Menorca intentará obrar lo que significaría un triunfo histórico ante un rival con mucha historia. Movistar Estudiantes, un adversario entrañable cuya visita siempre deja huella.