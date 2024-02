Emil Stoilov (Sofía, 2002) reapareció el pasado sábado en suelo gallego, en la meritoria victoria obrada por el Hestia Menorca en pista del CB Ourense (61-66), tercera consecutiva y séptima de la temporada que suma el equipo insular luego de diecinueve jornadas disputadas en LEB Oro, y que le ha permitido imponer una distancia de dos partidos de ventaja en relación a la zona de descenso.

Después de alrededor de tres semanas lesionado en una rodilla, lo que le hizo perderse dos partidos de liga, el pívot búlgaro, uno de los héroes del ascenso obrado el pasado mes de mayo por el conjunto menorquín, recuperó sensaciones y ritmo de competición en el ‘pazo’ ourensano, todo ello como preámbulo a lo que será una de las citas del año, tanto en lo individual, como en lo colectivo y lo social, puesto que la visita que rinde a la Isla y al Hestia Menorca este domingo Movistar Estudiantes, no concibe una lectura menos ostentosa.

No en vano, el club colegial, que proyecta historia y grandeza como ningún otro ejemplar de la segunda categoría nacional, y cuyas visitas como rival a Bintalfa han sido siempre sinónimo de grandes jornadas de básquet, fue el enclave desde el que Stoilov dio el salto hace ahora casi un año al club insular, y hogar del pívot búlgaro durante el sexenio previo a su incursión en la Isla. Por lo que además de medir y calibrar fuerzas contra el líder de la liga y máximo candidato al ascenso a la ACB, el interior del Hestia Menorca desafía a una parte de su propio pasado. No será un partido más. «Obviamente, el partido del domingo será especial para mí, ya que Estudiantes es el club del que procedo, como también gran parte de nuestro equipo», admite Stoilov en manifestaciones para este diario.

«Ya fue especial jugar ante ellos en la primera vuelta, pero en encuentros así, hay que saber aparcar las emociones, dejarlas al margen, porque pueden afectar en un sentido negativo y mermar nuestro rendimiento», precisa el pívot del Menorca, convencido de que el mejor modo de afrontar el partido contra el poderoso equipo estudiantil es asumirlo como una suerte «de final, que en realidad es lo que es para nosotros».

Momento

Y aparcando aspectos mentales, viramos al físico y al sicológico, planteando a Stoilov cómo se siente después de reincorporarse al equipo, tras el obligado parón por su lesión. Disfrutó de catorce minutos en Ourense, en torno a su media de esta temporada. «Me siento bien», precisa, si bien «físicamente noto que todavía me falta ritmo de partidos, pero emocionalmente estoy genial, ya que tenía muchas ganas de volver, y mejor aún volver con una victoria tan importante», abunda.

Sobre las posibilidades que pueda tener el Hestia Menorca ante el equipo colegial que dirige Pedro Rivero, en lo que será una confrontación de rachas (tres victorias seguidas el colectivo insular; cinco el ‘Estu’), y considerando que el bloque de Javi Zamora ha variado, ostensiblemente, en parangón al que jugó en Madrid en la primera mitad de curso, donde el triunfo colegial fue incuestionable (81-56), para ser prácticamente otro equipo, Stoilov entiende que «somos el mismo equipo, pero más consolidado, con las ideas más claras y con más hambre aún».

«Hay algunos cambios claros, como la llegada de Oliver Stevic, que ha sido clave para nosotros y creo que todo el mundo lo ve. Hemos formado un mejor grupo, nos conocemos mejor, después de trabajar mucho para conseguirlo», prosigue en ese sentido el ‘5’ internacional por Bulgaria.

Además, otro factor que puede contribuir a declinar la balanza en favor menorquín es el ramillete de bajas, algunas de cierta importancia, que acumula el equipo del Ramiro. No obstante, Stoilov se muestra cauto y respetuoso al respecto.

«No me gusta hablar de las debilidades de los demás, sino de nuestras fortalezas, pero evidentemente Estudiantes está sufriendo lesiones y bajas importantes. Sin embargo, han demostrado que pueden dar el mismo nivel o incluso superior cuando les han faltado jugadores clave», concede en ese sentido. Y ahonda. «Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, en seguir en la misma línea e intentar alargar la racha de victorias, sea cual sea el oponente».

Por último, cuestionamos a Stoilov por la capacidad de reacción y mejora de la que ha hecho gala el Hestia Menorca desde el pasado mes de diciembre de 2023 hasta el presente, después de superar el lógico proceso de adaptación y aclimatación a su nuevo estado competitivo. El búlgaro asegura que «sí esperaba» ese crecimiento del grupo, y de hecho, «estaba tranquilo, y seguro de que la mala racha y el mal momento iban a terminar», expone.

«El entrenador (Javi Zamora) siempre me decía que el trabajo y el basket son honestos y al final, si trabajas, llegan los frutos. Nosotros hemos estado y estamos trabajando durísimo y por eso no estoy sorprendido del nivel de baloncesto que estamos demostrando», analiza en ese sentido Stoilov, que no tiene además reparo en admitir «que todavía no hemos hecho nada», pues la permanencia todavía queda lejana.

«Hasta que no consigamos el objetivo, no nos vamos a relajar, sino que nos vamos a esforzar aún más y vamos a tener más hambre para conseguir victorias», termina Emil Stoilov, una de las ‘torres’ del Hestia Menorca, y un jugador ‘hiper’ motivado para jugar, este domingo contra el histórico Movistar Estudiantes, contra parte de su pasado.