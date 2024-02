Compareció Javier Zamora, ante los medios de comunicación para, primero de todo, felicitar a su exequipo, Movistar Estudiantes, «por su victoria», y a la afición, «por llenar el Pavelló en el Dia del Club». Un encuentro que empezó con un perfil, «muy ofensivo y acertados los dos, con alternancias». En el segundo cuarto, «intentamos cortar el flujo ofensivo y se logró, pese a no estar acertados. Fuimos a vestuarios con la sensación de estar más cerca si mejorábamos en acierto», analizaba, Zamora. En el tercer cuarto, «como toda la segunda parte, subió la intensidad, más defensivo, siempre luchando e intentando engancharnos con el 52-56. Sostuvimos el partido para dar algún zarpazo, como pasó en el último, acabando a la orilla de competirles más, por varias cosas», dijo «orgulloso del trabajo».

Habló Zamora del final polémico en Bintalfa y de las dos faltas a Artega y Stevic y su expulsión, sobre si condicionaron este desenlace. s«Esta LEB Oro tiene grandes proyectos, una liga súper divertida, de mucho talento en la pista como en este partido y los protagonistas deben ser los jugadores. Ellos merecen un respeto, como las aficiones y todo lo que hay detrás, con clubes que sufren para sacar adelante proyectos de esta envergadura y se deberían cuidar todas las partes del juego para disfrutarlo. Pitan la quinta falta a Arteaga que todo el mundo vio, con una diferencia de diez a 30 en tiros libres y jugando nosotros con dos interiores y lanzando más», lamentó, a modo también de reflexión, el madrileño. Y habló de su segunda falta técnica: «No sé por qué fue, no dije nada. Y la falta de Stevic no la entiendo». Y quiso dejar claro Zamora en rueda de prensa, sin mencionar en ningún momento a los colegiados, que sí, el Hestia mereció jugarse el partido hasta la última posesión. «Merecimos estar más cerca y jugar ese último minuto para ver quién ganaba y fueron un par de decisiones claramente para cerrar el partido y no complicarse. Hay que ser justos y decirlo, sin quitar mérito al rival y nosotros podemos hacerlo mejor seguro», subrayó.

También se habló en Bintalfa de la defensa en zona menorquina, en parte, obligada, «ya que desde el minuto 1 nuestros interiores estuvieron con faltas y tuvimos que protegerles, también para cortar su ritmo y anotación en otras decisiones tácticas. Pero repito, los jugadores estuvieron impecables y dimos un buen nivel defensivo». El preparador habló a nivel individual de la segunda parte «descomunal de Arteaga. Es una pieza clave en todos los sentidos y se merece el cariño de la gente tras sufrir en silencio y con dolores», enfatizó el preparador. Finalmente, habló de su próximo y duro ‘match’, ante San Pablo Burgos: «El equipo se agarró a la pista y salimos con ese fuego dentro que indica que estamos en un momento competitivo en el que creemos en el equipo y lo que estamos haciendo. No diremos que no a ningún partido, cada uno es una oportunidad de sumar y espero que esa rabia la volquemos en la semana y compitamos lo mejor posible cerró, un Zamora para el que lo de la afición, «no tiene ya palabras. Con este empuje y este cariño, podemos seguir soñando».

El preparador del Movistar Estudiantes, Pedro Rivero, felicitó a su plantilla por el esfuerzo de la semana y el partido: «Esperábamos esto y sabíamos a lo que veníamos. No es fácil sacar del partido al Hestia Menorca», dijo.