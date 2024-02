El Hestia Menorca está atento al mercado y a cualquier «situación» que le permita mejorar el equipo, deslizan desde el club. Tras anunciar la salida del pívot francés Maxime Yomi (Montfermeil, 2002), que se ha desvinculado del proyecto insular después de año y medio en el mismo, desde la entidad que preside Oriol Segura han reconocido en estas páginas que no puede descartarse que en las próximas semanas se produzca alguna novedad más en el equipo que dirige Javi Zamora.

No en vano, la marcha de Yomi (poco más de seis minutos, su promedio de participación por partido esta temporada) deja el juego interior del conjunto menorquín desprovisto de uno de sus elementos y reduce a apenas tres su número de efectivos puros en esa posición (el serbio Oliver Stevic, el español Víctor Arteaga y el búlgaro Emil Stoilov), al margen de Diego Alderete y Omar Lo (que pueden hacer las veces de ‘4’, pero son más un ‘3’ o ’3.5’), una cifra quizá algo limitada para afrontar el último y más decisivo tramo de la temporada (restan trece jornadas para que termine la fase regular de LEB Oro).

Todo apunta, de encontrar el Hestia Menorca una pieza (asequible) que le seduzca en el mercado y por tanto finalmente haya fichaje, a que este sea un jugador proveniente de una liga extranjera, sin pasado en nuestro país, ya que el mercado para incorporar jugadores de las ligas FEB, ACB o que hayan jugado en España, termina a finales de este mes de febrero, lo que reduce exponencialmente el campo de acción, puesto que solo habría 48 horas para acometer una operación.

En cambio, el periodo para poder fichar jugadores que no hayan militado en el básquet español termina a finales del próximo mes de marzo, lo que concede «mayor margen» de maniobra, analizan desde Bintalfa, si bien limitan el discurso a que se está «atento al mercado», por lo que no puede descartarse ningún escenario, esto es, que el posible fichaje (por el momento, desde el club no ‘sueltan prenda’ en cuanto a nombres) aterrice con prontitud, que su venida se dilate algunas semanas (la posibilidad de que viniera en marzo, que además probablemente abarataría el coste, pues el Menorca debería asumir una mensualidad menos) o que, en un tercer contexto, finalmente el club insular termine la temporada con lo ‘puesto’ y no acometa ninguna incorporación más.

Pero un hecho es evidente. La marcha de Maxime Yomi deja al Menorca con solo tres interiores ‘reales’ (y siempre existe el riesgo de lesiones, como se demostró hace semanas con Stoilov) y por otra parte, resultaría extraño que Javi Zamora dejara partir a uno de sus pívots, cuando el equipo se enfrasca en el segmento más importante del año, sin tener alguna otra carta u opción alternativa. El Hestia Menorca, atento al mercado.