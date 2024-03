El Hestia Menorca disputa este sábado noche ante el HLA Alicante el segundo de los seis partidos que le depara el tramo de calendario del presente mes de marzo, cita enmarcada dentro de la jornada 23 de LEB Oro, y que le sobreviene al equipo de Javi Zamora justo después de haber recuperado su idilio con la victoria, a cuenta del Gipuzkoa, hace apenas cinco días, en un partido tremendo al resguardo del Pavelló.

Duodécimo clasificado (8-14), con dos victorias de renta sobre el corte que marca el descenso, idéntica distancia a la que advierte la zona de playoff, el equipo de Javi Zamora jugará en la Costa Blanca con la intención de sumar una nueva victoria, la que sería su novena de la temporada, que asimismo le aproxime un poco más hacia el objetivo original en su temporada de estreno en la segunda división nacional, que no es otro que el de conservar la plaza en la categoría.

Pero tampoco escapa, ni a la aritmética ni a la corriente más optimista de la masa social menorquinista, que un éxito en suelo alicantino equivaldría a seguir alimentando el sueño (o la ambición) de luchar por alcanzar las eliminatorias de ascenso a la ACB, a lo que también está contribuyendo el reciente fichaje del pívot español de origen nigeriano Golden Dike, que si bien no estará esta jornada en el Centro de Tecnificación de Alicante, se presume un refuerzo de nivel para afrontar el trecho final de la fase regular (resta por ver como se adaptará y aclimatará al que será su primer destino como jugador profesional).

Si bien tan eufórica aspiración, con certeza, es pura conjetura a estas alturas, puesto que todo lo que no sea ganar en Alicante hará que se desvanezca, en gran medida, ese alentador horizonte. No hay más lectura. Y la empresa, sin lugar a dudas, no se adivina sencilla, tanto por el precedente de la primera vuelta, en que Alicante ganó en la Isla, 57-76, lo que además motivó el momento más crítico del Menorca en toda la temporada, en tanto que significó su sexta derrota consecutiva, como por el instante en que reside el rival, que se ha elevado hasta el sexto lugar de la clasificación luego de enhebrar seis triunfos consecutivos (tras los once seguidos del Leyma Coruña, la segunda mejor racha del momento en la liga), producto, por supuesto, del evidente talento que concentra la plantilla que dirige el ferrolano Antonio Pérez Caínzos (quien hace cinco años precedió a Javi Zamora como entrenador asistente de Estudiantes en ACB, a la sazón dirigido por el exMenorca Josep María Berrocal).

A título individual, el escolta norteamericano Brad Davison, que ya fue el mejor anotador en la ida en Maó, y que figura en el top 3 de la liga en ese apartado (17.6 puntos por partido), destaca como la principal referencia ofensiva y peligro de HLA Alicante. El interior senegalés Mus Barro (más de 10 tantos y cerca de seis rebotes por cita) y el ala-pívot búlgaro Konstantin Kostadinov (10 y 4) son otro par de rostros de gran relevancia en el conjunto que se ha vertebrado esta campaña en Alicante, y que en lo colectivo, como se pudo comprobar hace tres meses en la Isla, sobresale por ser un equipo intenso, aguerrido, con gran capacidad de lucha y de desactivar, desde la defensa, hasta la propuesta ofensiva más sofisticada.

De hecho no es casual que tras Movistar Estudiantes, y por encima del Hestia Menorca incluso, HLA Alicante acredite el segundo mejor promedio defensivo de LEB Oro, un aspecto fundamental para dar comprensión a su actual racha triunfal (en cinco de sus últimos seis partidos ha dejado a sus rivales por debajo de los 70 puntos) y lógicamente, a la tendencia alcista de la que está disfrutando en este actual segmento de la temporada.

El propio técnico del Hestia Menorca, Javi Zamora, en su comparecencia previa a emprender el desplazamiento a tierras alicantinas, avisó del tremendo caudal de recursos y alternativas, principalmente defensivas, que atesora su inmediato rival, un conjunto «que es de los más potentes de la liga», dice el madrileño, y al que su técnico ha provisto de «mucho carácter y con una identidad propia y muy valiente».

Para poder superar lo que es un reto de máxima envergadura, ‘Zamo’ tiene claro que el Menorca debe sublimar lo que es su particular manual de uso; «tendremos que intentar seguir en la línea que venimos mostrando en los últimos partidos, siendo sólidos en defensa, dominantes en el rebote y, a partir de ahí, poner el foco donde queremos».

Por último, significar que el Hestia Menorca contará para el duelo de esta noche contra el equipo alicantino con todos sus hombres en perfecto estado físico y en disposición de jugar, al margen de la consabida ausencia del flamante fichaje acometido esta semana, Golden Dike, que aún no se ha incorporado a la disciplina del equipo.