Agustí Sans Valls (Maó, 1995), después de asegurar el fin de semana previo la permanencia en LEB Oro con el Grupo Alega Cantabria, admite que, sobre todo, «nos hemos quitado un peso de encima».

El jugador mahonés, que todavía no tiene definido dónde jugará la próxima temporada –debe reunirse con dirigentes del club montañés en breve, pero «ahora solo pienso, una vez termine la liga, en desconectar y en ir a Menorca, pues estas últimas semanas han sido de mucha tensión», precisa en ese sentido–, sabe de la trascendencia del último partido de liga para el rival de su equipo, el Amics Castelló de Joan Faner.

Sobre cual será la mentalidad que exhibirá el Cantabria, una vez ha logrado su objetivo, por lo que el envite le es intranscedente, Sans aclara que «lo encaramos con la idea de no faltar al respeto a la competición», dejando claro que «iremos a ganar», pero que, «obviamente», al no haber nada en juego desde la óptica cántabra, «es una oportunidad para que la gente que no ha tenido muchos minutos esta temporada, ahora sí pueda tenerlos, y por contra no cargar a jugadores que han jugado mucho durante toda la temporada». Insiste Sans en que «saldremos a ganar, pero no vamos con esa necesidad, con esa presión, de tener que ganar sí o sí».

El hecho de que el ‘ciutadellenc’ Joan Faner vaya a estar en el equipo de enfrente, que encara el duelo con el agua al cuello, la posibilidad de asestarle la estocada definitiva que motive su caída a LEB Plata no produce en el mahonés Agustí Sans ningún regocijo.

«No me gustaría descender a ningún equipo, pero es algo que tampoco depende de nosotros, sino que es una consecuencia de lo que ha sucedido a lo largo de toda la temporada. El que nosotros no nos juguemos nada, pues puede ser una circunstancia que favorezca a Joan (Faner) y a su equipo. Y, obviamente, prefiero que se salve gente que conozco y que me es más cercana, que no otros equipos que igual tienen más americanos o más jugadores extranjeros, pero en fin, lo que tenga que ser, será, no queremos descender a nadie, pero así es la competición», abunda y sentencia Agustí Sans.