El base de Alaior, Raül Timoner (1997), lo tiene muy claro. Después de su notorio periplo en la Liga EBA­– la nueva Tercera FEB– el que fuera jugador del Bàsquet Menorca ha decidido regresar a la LEB Plata– ahora Segunda FEB–, después de recuperar en el CB Ilicitano (Elche) su rol de jugador determinante y con una gran dosis de liderato en la pista.

Después de dos notables temporada en la extinta EBA en el CB Valls y en Elche, el alaiorenc se ve preparado para regresar a la categoría superior y contar con los minutos y protagonismo de los que no gozó su último año en el Pavelló Menorca. Y para ello, aseguraba Timoner a «Es Diari», «empieza a haber algunas cosas pero hay que tener paciencia y ser consciente de que el verano será largo», expresaba, en referencia al interés ya de algún equipo de Segunda FEB en el director de juego menorquín.

Timoner, que esta temporada pasada en el CB Elche ha promediado 11 puntos y 2 asistencias en 25 minutos de juego, confirmaba a este diario que no renueva en el Elche. «Simplemente ya toca dar el salto a Segunda FEB otra vez, a Plata. He vuelto a ser el jugador y líder que era antes», exclama, muy seguro de sí mismo, el también exjugador en EEUU y en la cantera del FC Barcelona. «Vuelvo a tener confianza y he acabado de pulir mi juego, siendo capaz de ser sólido en muchas facetas», se autoanaliza el ‘guard’ insular, que ya descansa, empecinado en «ser importante en un LEB Plata», cierra.