Transcurría el kilómetro 125 de la Clásica Brujas-De Panne del pasado miércoles, cuando el ciclista menorquín del Movistar Team, Albert Torres, sufría una espectacular caída que le obligaba al abandono, con un fuerte golpe en la cabeza y el hombro, por lo que fue trasladado inmediatamente a un centro sanitario en Bélgica, con un más que probable pronóstico de fractura de clavícula. Un extremo que desgraciadamente se confirmaba en la exploración, siendo la tercera vez de Torres. El menorquín, quien fue operado de urgencia, veía truncados nuevamente sus planes más inmediatos «Nada más caerme me llevaron directamente al hospital y como tan sólo había ingerido líquidos durante la carrera, la intervención quirúrgica fue inmediata, rápida y sencilla», expresaba.

Se trataba por tanto nuevamente de una lesión en el mismo hombro que se lesionó en septiembre de 2021 en el Benelux Tour y que le supuso al ‘pistard’ insular perderse el Mundial de ese mismo año.

Sin prisas pero sin pausa

El ciclista de Ciutadella ya descansa en su casa de Palma de Mallorca, junto a su familia, superado su enésimo calvario, en materia de lesiones. Torres, resignado ante su nuevo panorama de estas próximas semanas, aseguraba este viernes a «Es Diari» que la operación de clavícula, «salió muy bien y me quitaron la placa que me habían puesto ya en la fractura de la caída del septiembre del 2021, en Bélgica. Y esta vez la verdad es que ha quedado bastante mejor», señalaba el insular. «Esta vez me la he roto más en la parte central e incluso los dolores de antes y después de la operación no son comparables al 2021, son más llevaderos. No es tan incómodo como años anteriores».

En una clavícula los plazos, «son los que son. Ahora una semana de calma para que los puntos vayan cicatrizando y luego ya poco a poco irme subiendo al rodillo, para intentar no perder la forma», avanza Torres, quien tiene en mente el Giro de Italia, como su propio equipo. «Son unas seis semanas que quedan para el Giro, que es un poco el objetivo que nos hemos planteado con el Movistar. Sabemos que no llegaré al cien por cien porque me toca reposar por la fractura pero sí con la mentalidad de marcarnos unos plazos de recuperación, para cuando me den el alta, entrenar y llegar el 6 de mayo al Giro de Italia», apuntaba a este diario.