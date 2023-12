«Me despido, cambio de equipo y el 2024 será un año nuevo, con cambios y con muchas ganas de seguir superándome». Con estas palabras la ciclista de Ciutadella, Núria Bosch– flamante primera clasificada del Ranking BTT XCO de España en Elite-Sub23 femenino– anunciaba este jueves a «Es Diari» que deja el BH Coloma Team y el 2024 competirá con otro equipo. Ella, y su hermano Jaume, también en el BH, donde ficharon hace tres temporadas de la mano del olímpico, David Coloma. Ambos, entre muestras de satisfacción por este productivo periplo, entonan su adiós y encaran un nuevo curso con el desafío de seguir creciendo, aunque aún no pueden oficializar su destino.

El ciclista del Primaflor Francesc Barber

El adiós de los dos Bosch

«Llega el final de mi increíble, bonita e inolvidable etapa junto al BH. Tres temporadas han sido las que he tenido la suerte de estar apoyada y acompañada por este equipo, período en el que he aprendido, he mejorado y me he consolidado como la deportista que soy», exclama Núria, que no tiene, «más que palabras de agradecimiento para todos los que habéis estado implicados en el equipo, desde Carlos Coloma– que siempre ha confiado en mi progresión y mejora–, hasta compañeros, ‘staff’ y patrocinadores que me habéis permitido disfrutar del ciclismo y compartirlo con las mejores del mundo», señala emocionada Bosch, tras un 2023, «muy bueno y positivo para mí, creciendo y con resultados muy destacados, cumpliendo algunos retos como los oros en los Island Games», asevera. «Mil gracias de corazón, nunca olvidaré todas las experiencias compartidas ni el vínculo creado. Pronto os contaré mis novedades del 2024».

También su hermano Jaume entona su despedida del BH: «Después de tres años la próxima temporada no seguiremos juntos. Estoy muy agradecido de haber formado parte del proyecto Cofactory desde su inicio hasta día de hoy; estar tan cerca de los mejores corredores de XCO ha sido un sueño hecho realidad para mí». El ciutadellenc admite que en este período, «me he sentido muy apoyado por todos, sobre todo por Carlos Coloma, cuerpo técnico y patrocinadores que han confiado en este gran proyecto», consciente que en este gran salto, «he podido evolucionar como corredor XCO y llegar a ser campeón de España de XCM. Gracias por haberme acompañado en mi etapa como sub23», cerraba.

Barber, momento de reflexión

Con quien está por ver lo que ocurra en 2024 es con Francesc Barber, que acumula cinco años en el Primaflor-Mondraker y llega de un 2023 complicado. Con su futuro por decidir– si bien podría optar también por el cambio aunque Barber no se moje– el ciutadellenc admite que el curso recién finalizado, «ha sido bastante duro, con circunstancias que no me han permitido competir lo que estaba planificado de entrada ni rendir al máximo, con virus, caídas, etc», lamenta, Barber, gran promesa española. «Empecé muy bien el año con un segundo y tercero y no fue hasta junio que volví a estar a buen nivel, con un décimo en el Europeo y ganando el Nacional», recuerda. «Y al final tampoco me sentí competitivo del todo, con la caída de Andorra de por medio, echando de menos buenas carreras de Copa del Mundo», asevera Barber, desde Ciutadella.