En plena segunda juventud tras haber sido una de las mejores rodadoras profesionales de ‘mountain bike’ y ciclocross en su día, la veterana de Ciutadella y residente desde hace años ya en Asturias, Ruth Moll, ultima su último gran desafío de la temporada 2023. Después de haberse hecho este curso que finaliza este fin de semana con la Copa de España y de haberse proclamado medalla de bronce en el último Campeonato del Mundo Máster 2023 de Ciclocross, Moll participa este fin de semana en el Campeonato de España 2024 en el municipio alavés de Amurrio que disfrutará estos días del mejor ciclocross nacional.

La ciclista de Ciutadella afronta esta cita mayúscula con una premisa clara; reeditar el título de campeona de España M-40 que ya logró la temporada pasada en la ciudad catalana de Vic, donde demostró ser la más veloz y técnica. Ahora, un año después, Moll vuelve a la carga y en Amurrio tratará de seguir con su racha victoriosa defendiendo uno de los maillots de campeona nacional que ya ha conquistado ya en varias ocasiones.

En palabras este miércoles a «Es Diari» la menorquina reconocía que su gran desafío es acabar en el primer escalón del podio español en este Nacional. «Mis intenciones pasan por ser medalla de oro en Amurrio y unirla al título de la Copa de España y al bronce que logré en el Mundial de Reino Unido», señala Moll.

Sin embargo, es consciente la curtida rodadora de que no lo tendrá fácil por el nivel de las contrincantes. Además, subrayaba, «está haciendo de momento mucho frío y muy mal tiempo. A ver cómo me va y qué circuito me encontraré este sábado», manifestaba a este diario, segura de sus posibilidades en este circuito de tres kilómetros con zonas técnicas.

Arranque de 2024 lanzada

Antes de participar en este Campeonato de España con el que Moll cierra curso, Ruth Moll ha competido y con muy buena nota en las ciudades de Mazcuerras y Villaviciosa. En la primera, nuevo triunfo de Moll en la Copa de Cantabria­ –la décimo cuarta del año–, donde compitió en miras al Nacional, como en Villaviciosa, que también venció.