Campeonato de Europa de Apeldoorn para olvidar de momento el que está viviendo el ciclista de Ciutadella, Albert Torres.Este jueves por la noche en la prueba de Madison el rodador del Movistar Team no pudo pasar de una discreta posición, muy alejado de la lucha por las medallas en el velódromo holandés. Torres sufrió en exceso anoche las consecuencias físicas de un proceso gripal que ha estado arrastrando toda la semana en Mallorca y estuvo muy lastrado en lo fisico, lejos de su mejor forma para luchar por el podio junto al valenciano Sebastián Mora.

Este jueves en Apeldoorn fue un querer y no poder de Torres, que no pudo pasar de una discreta décima plaza con solo 4 puntos. A pesar del esfuerzo protagonitzado por el menorquín , no se vio correspondido y en ningún momento se le vio la frescura necesaria.

Juegos Olímpicos

Aunque el camino hacia los JJOO de París 2024 en la modalidad de Madison está liso y la dupla española no afrontaba este Europeo con la imperiosa necesidad o desafío de atar alguna medalla, sí que sus intenciones en esta Madison europea pasaban en Apeldoorn por probarse en los esprints para tener una mayor presencia; este reto sí con la mente puesta ya en París. Sin embargo, no fue el día de un Torres lastrado de salud.

Finalmente, Alemania (Kluge-Reinhardt) sería primera con 64 puntos, seguida de Francia (Boudat-Grondin) con 60 y Dinamarca (Morkov-Storm) con 50.

Este sábado toca la prueba de Ómnium

Albert Torres vivirá este viernes jornada de descanso y ultimará su puesta a punto de cara a su segunda cita en este Campeonato de Europa de Apeldoorn, ya que el ciutadellenc compite este sábado en el Ómnium. En esta especialidad sí que España debe completar sus deberes aún para asegurar su presencia en los JJOO de París 2024.