Hacer deporte está a la orden del día y si hay un deporte que poco a poco ha ido ganando adeptos en Menorca entre las mujeres ha sido el ciclismo, tanto de montaña como de carretera y pese a las complicaciones de la Isla para ejercitarse con cierta seguridad. Un aumento que ha llegado entre las menorquinas que van en ‘bici’ sin estar federadas y las que deciden dar el paso y competir. El pasado Trofeu Bar Tritón de ruta celebrado en Sa Roca mostró una imagen para la esperanza, casi sin precedentes en la Isla, con Maria Moll (GE Es Port), Maria del Carme Pons, Maria Arguimbau y Maica Pedraza (PC Ciutadella) en el pelotón. Cuatro féminas dispuestas, inicialmente, a hacer completo el calendario de carretera.

La veterana del grupo

La ciclista de Ciutadella Maica Pedraza Bagur, de 48 años, es la veterana de este grupo de féminas federadas de la Isla, en su primer año precisamente con ficha, enrolada en la PC Ciutadella. «Mi afición a montar en bicicleta me viene desde hace ocho o nueve años y empezó un día que me junté con un grupo de chicas para ir a dar una vuelta en ‘bici’ de montaña por caminos rurales» nos cuenta. «Me gustó y fue cuando empecé a ir más asiduamente en bicicleta de montaña y a los dos años me compré una de carretera. Ahí fue cuando empecé a alternar las dos modalidades pero con el tiempo vi que me gustaba más ir en ruta», nos narra, Pedraza.

Como muchas otras mujeres en Menorca, durante mucho tiempo esta rodadora de la PCC se entrenaba pero no acudía a las competiciones montadas por la Federació de Ciclisme de les Illes Balears. «El tema de las competiciones es un poco complicado, ya que no hay muchas chicas que practiquen ciclismo en la Isla y menos que les guste competir», asevera la insular. Aparte de añadirse el hecho de que, «al tener dos modalidades, todavía es más complicado juntar un buen grupo de chicas en una carrera», piensa en alto.

En su caso, acaba Pedraza, tener un calendario de competiciones, «no me resulta ningún problema porque me presento a las carreras sin ponerme ninguna presión; o sea, que compito para divertirme. El lema: Lo importante es participar y divertirse es primordial», acaba, mientras, como Pons, Arguimbau y Moll, se prepara para este domingo, con el Campionat de Menorca de Fons en Carretera.