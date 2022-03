El Barcelona «no podrá» fichar a Haaland «si no hace nada nuevo»

El Real Madrid cuenta con casi 740 millones de euros para gastar en su plantilla a partir del próximo verano y el FC Barcelona presenta un saldo negativo de 144,3 millones tras el mercado de fichajes de invierno de la temporada 2021-22, según informó este lunes LaLiga. El Barça empeora los 97 millones positivos con los que arrancó la temporada tras el fichaje y las cesiones de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré y Daniel Alves, mientras que el Real Madrid, que no se reforzó este invierno, mantiene el mismo límite salarial (739 millones) con el que inició el curso. Con estos números, el club blanco podría afrontar el traspaso de jugadores como Kylian Mbappé o Erling Haaland, y el Barça deberá aligerar su plantilla el próximo verano si quiere cumplir con las normas del 'juego limpio' financiero de LaLiga y poder entrar en el siguiente mercado de verano.

El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, y el director de Control Económico de LaLiga, Luis Manfredi, explicaron este lunes cuáles son los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) que cada club de LaLiga Santander y SmartBank pueden 'consumir' durante la temporada al término del mercado invernal. Dicho LCPD incluye el gasto de cada club en los jugadores, primer y segundo entrenador, y preparador físico del primer equipo. Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones.

En LaLiga SmartBank, el Eibar, con 30,1 millones y el Valladolid, con 29,8, dos de los tres clubes descendidos, junto al Huesca, el pasado ejercicio son los clubes que disponen de un límite salarial superior, muy por encima del recién ascendido Amorebieta, el 'colista' de esta tabla, con 4,7. En la temporada 2020-21, el balance entre las compras (458 millones) y ventas (500) de jugadores por parte de los clubes profesionales fue favorable en 42 millones, mientras que en la 2021-22 se registró un déficit de 124 millones debido a que los fichajes (350 millones) superaron a los traspasos (226). El director general de LaLiga, Javier Gómez, informó de que 14 clubes profesionales se habían acogido a la 'regla 1-4', que les permite contratar por una cuarta parte del ahorro generado, entre ellos del FC Barcelona, que, no obstante, «va a estar limitado esta temporada y las siguientes salvo que tenga plusvalías».

En este sentido, la venta del nombre o apellido del Camp Nou (joya del 'Espai Barça') o el acuerdo con la empresa de capital riesgo CVC podrían «aliviar» la situación económica del club presidido por Joan Laporta. Así el club azulgrana ha pasado de 97,9 millones de LCPD a -144,3 debido a que las pérdidas que estima LaLiga son mayores en 242,2 millones a las presentadas por el Barça. «La manera de mejorar el límite es teniendo plusvalías como el acuerdo con CVC o con otros activos como la venta de jugadores. Las pérdidas del FC Barcelona son mayores que la capacidad que tiene de obtener recursos para gastar en plantilla», resumió Gómez. En este sentido, el responsable económico de LaLiga fue tajante al afirmar que «no tendrá» un trato de favor en el caso de firmar con CVC, y que por tanto tan solo podría destinar el 15 por ciento a la contratación de nuevos jugadores para el próximo ejercicio 2022-23.

Gómez reiteró que el FC Barcelona «ha deteriorado su patrimonio neto» y que «ha ido a la despensa y se ha gastado todo lo que tenía guardado». «Puede contratar solo por un porcentaje de lo que ahorre. El Barça tiene que volver a llenar la despensa. ¿Haaland? No podrá hacer fichajes si no hace nada nuevo. Tiene que quitarse de en medio a jugadores, reducir gasto o traer beneficios. No hay otra solución», esgrimió. En esta línea, justificó que el Barça ha podido hacer fichajes en invierno por que ha ahorrado. «La inscripción de Ferran afecta a media temporada. Luego qué ha hecho: ahorro. 'El Kun' se contrató con los ahorros y ha dejado la carrera profesional, y eso le devuelve capacidad de contratación. Con Coutinho -cedido al Aston Villa-, se ha ahorrado la ficha. Con ese aprovisionamiento de ahorro ha podido hacer contrataciones», subrayó.