Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, no se ejercitó con el resto de sus compañeros en la víspera del clásico y causa baja para el duelo ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, por la dolencia muscular que arrastra en el gemelo izquierdo. Lesionado en el partido del pasado lunes en Mallorca tras marcar un doblete, Benzema no llega a tiempo para la disputa del clásico, según confirmaron a Efe fuentes del club blanco y no viajará para disputar los partidos con la selección francesa para los que había sido citado.

Carlo Ancelotti pierde a su mejor goleador. Benzema llegaba lanzado al clásico, en su mejor racha de la temporada tras marcar en cinco partidos consecutivos hasta ocho tantos. Y tendrá que elegir entre la opción de mantener un 9 puro apostando por Mariano Díaz o Luka Jovic, o retocar su planteamiento con la figura de 'falso 9' con Marco Asensio, Eden Hazard e Isco Alarcón como principales opciones. Será el octavo partido de la temporada que no contará con la presencia de Benzema. Hasta el momento sin el delantero francés el Real Madrid ha ganado cinco partidos, uno de ellos en la prórroga en Elche en Copa del Rey, ha empatado uno en la visita liguera a La Cerámica y encajó una derrota que costó la eliminación copera en San Mamés ante el Athletic Club. En las tres últimas ausencias de Benzema el Real Madrid rebajó su media goleadora, marcando un solo gol al Granada y quedándose a cero tanto en San Mamés en Copa del Rey como en la visita liguera al Villarreal. Y es que Karim, con 32 goles en 35 partidos jugados esta temporada y máximo artillero de Liga con 22 dianas en 25 encuentros, es el jugador que asume el peso del gol en el equipo de Ancelotti. Benzema causa baja también para los amistosos de Francia ante Costa de Marfil y Sudáfrica, para los que había sido convocado por Didier Deschamps. Se quedará en la capital de España centrado en su recuperación, con el objetivo de reaparecer en Balaídos el sábado 2 de abril ante el Celta y estar en plenitud en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea en Londres el 6 de abril.