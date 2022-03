La selección española inició en Cataluña, donde no jugaba desde el año 2004, la cuenta atrás para Mundial de Qatar con un partido tosco ante Albania, que cortocircuitó la sala de máquinas del equipo entrenado por Luis Enrique hasta que Dani Olmo, en el minuto 90, se inventó un golazo para que la fiesta en el RCDE Stadium tuviera un final feliz (2-1). Cuando parecía que el cuadro albanés diluiría el festín vivido en Cornellà con el gol del empate de Uzuni en el minuto 85, el delantero catalán del Leipzig se inventó una rosca con la diestra que desató la locura entre los 35.444 espectadores que casi llenaron el estadio del Espanyol.

No fue el mejor partido del equipo del Luis Enrique, que le faltó pegada hasta que aparecieron Ferran Torres, autor del primer tanto aprovechando una asistencia de Yéremi Pino, y Olmo, que acabo siendo el héroe del partido. Fue un amistoso pero no lo pareció. No solo por el lleno que presentaba el estadio del Espanyol, sino por la intensidad que mostraron ambos equipos. En su camino a Qatar, la selección presentó por primera vez en diez años un equipo sin ningún jugador de la generación de oro que en 2010 ganó el Mundial de Sudáfrica. El portero del Brentfor David Raya debutó con la Roja en una noche en la que Pedri se estrenó con el 10 en la espalda. El jugador del Barcelona demostró que este dorsal no le va grande, sino todo lo contrario.

Con una afición entregada al equipo de Luis Enrique, el canario fue junto a Gavi, otro joven sobradamente preparado, el jugador más destacado en un primer tiempo incómodo para los locales debido al planteamiento del seleccionador albanés Edoardo Reja. El italiano no se escondió en la previa al asegurar que plantearía un encuentro rocoso y defensivo. Con una línea de tres centrales sólida taponó a Morata, desactivado en la punta de ataque, y a Sarabia, situado en la izquierda. Pedri, autor de dos disparos centrados que Berisha bloqueó sin problemas, y Ferran Torres, en una internada desde la derecha que el guardameta albanés rechazó con el pecho, crearon las mejoras ocasiones en el primer tiempo.

Con el paso de los minutos, Albania, solvente atrás, lo fiaba todo al contraataque. En este escenario, el delantero del Southampton cedido por el Chelsea nadó como pez en el agua demostrando que su notable temporada en Inglaterra, donde ha marcado seis goles en 25 partidos, no es casualidad. Suya fue la jugada más clara del primer tiempo, que acabó en un centro que Cikhalleshi, que en el minuto 12 pidió penalti por un empujón de Eric García, no llegó a rematar por poco. Pese a dos avisos aislados de la selección, la defensa española se mostró fiable y muy atrevida en la presión en un primer tiempo en el que al equipo de Luis Enrique le faltó pegada para traducir el dominio en goles. En la reanudación, el monólogo de los anfitriones se mantuvo con la intención en los primeros compases del segundo tiempo de buscar las cosquillas a Berisha.

El primero en probarlo fue Rodri con dos disparos consecutivos lejanos, al que se sumó Sarabia con una chilena que salió desviada. El dominio sin premio de España daba opciones a Albania en las transiciones. Broja ponía la luz cuando su equipo pisaba la zona de tres cuartos. Tras una gran acción del jugador catalán del Rayo Vallecano Balliu, suya fue la asistencia que el jugador del Espanyol Bare desperdició con un chut defectuoso. Crecía Albania y España se empequeñecía. No le gustaba el escenario a Luis Enrique, que dio entrada a Alba, Carlos Soler y Dani Olmo para intentar cambiar el guión del partido. Los 35.444 espectadores que casi llenaron los 40.000 asientos del RCDE Stadium seguían siendo el mejor jugador de España. Animaban a los jugadores, cantaban y hacía la ola mientra esperaban, pacientes, que llegara el primer tanto de su equipo.

Y el ansiado tanto llegó en el minuto 75 con Ferran Torres, que un minuto antes se quedó con la miel en los labios con un remate de tacón despejado por Berashi. El guardameta albanés poco pudo hacer en la jugada siguiente. Yéremi Pino, que entró en el minuto 71 por Morata, filtró un pase preciso en el interior del área que el delantero del Barça definió con maestría. España mimaba el balón, pero Albania seguía esperando su momento. Este llegó en el único error defensivo de España en el partido. Pau Torres cedió el balón al debutante David Raya, que estaba adelantado, y el jugador del Granada Uzuni, que pasaba por ahí, tocó con la cabeza para situar el empate a seis minutos del final. El RCDE Stadium siguió animando y su moral tuvo premio con el golazo de Dani Olmo. Rugieron como nunca los aficionados que dieciocho años después de su último partido en Cataluña celebraron el tanto de la victoria como si se tratara de un partido oficial.

Ficha técnica:

2 - España: David Raya; Carvajal (Azpilicueta, min.71), Éric García, Pau Torres, Marcos Alonso (Jordi Alba, min.63); Rodri, Gavi (Dani Olmo, min,63), Pedri; Sarabia (Carlos Soler min.63), Ferran Torres y Morata (Yéremi Pino, min.71).

1 - Albania: Berisha; Ismajli, Kumbulla, Djimsiti; Balliu (Roshi, min.83), Laci (Aslani, min.78), Gjasula (Ramadani, min. 59), Hysaj, Baré; Broja (Manaj, min.83) y Cikalleshi (Uzuni, min, 59).

Goles: 1-0, min.75: Ferran Torres. 1-1, min.85: Uzuni. 2-1, min.90: Dani Olmo.

Árbitro: Trustin Farrugia Cann (Malta).

Amonestó a Djimsiti (min.44).

Incidencias: partido amistoso disputado en el RCDE Stadium ante 35.444 espectadores.