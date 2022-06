El CD Menorca reclama a Govern (y también a la Federació Balear) que rectifiquen su decisión de suspender la Liga Autonómica Cadete Balear, cuya primera edición debía celebrarse la próxima temporada, 2022-23, según se aprobó en asamblea hace cerca de un año.

Por medio de un escrito firmado por el presidente azulgrana, Miguel Ángel Sintes, y remitido en las últimas horas a la Direcció General d’Esports del Govern, el Menorca insta a las instituciones a rectificar su postura y que respondan a su función de «promocionar el fútbol base» dando luz al torneo sub 16 de ámbito inter insular.

Al respecto, existe un convencimiento absoluto desde el club menorquinista en que la competición «sí se disputará» (diversos clubs, tanto de la Isla como de Mallorca e Ibiza, respaldan su reclamación, arguyen desde el Menorca). En función de los méritos deportivos contraídos durante la recién concluida campaña 2022, el club azulgrana y el CE Alaior debían estrenar la cuota de representación de la Roqueta en la nueva liga cadete.

El texto que Sintes ha hecho llegar a la Direcció General d’Esports del Govern, empieza haciendo alusión a la referida asamblea general extraordinaria del 22 de julio de 2021, en la que se adoptó que la «creación de una liga interislas en edad cadete, sería para la temporada 2022-23 y siguientes», un acuerdo que fue puesto en conocimiento «de la administración pública competente, la cual dio el visto bueno a la creación de la liga interislas en edad cadete». La entidad azulgrana hace también referencia a que los clubes «enfocaron la temporada (2021-22) dirigidos a poder optar a la clasificación para participar» en la liga cadete balear, lo que asimismo «supuso un aliciente y motivación adicional para los deportistas», dado que los dos primeros clasificados de la liga menorquina «disputarían la Liga Autonómica Cadete Balear 2022-2023», lo que motivó una «gran sorpresa» cuando, el pasado 16 de junio de 2022, la FFIB informa que por decisión de la Direcció General d’Esports del Govern, «la Liga Autonómica Cadete Balear 2022-23 no se disputará por cuanto no se abonará por parte del GOIB el coste de los desplazamientos interislas para que dicha Liga pueda llevarse a cabo», prosigue la nota del Menorca.

Desde el Estadi Maonès evocan otro de los argumentos que se plantearon en la asamblea del año anterior; «dentro de la formación de los jugadores, en edad cadete se encuentran en etapa de tecnificación y en tránsito hacia la etapa de rendimiento, por ello sería importante poder crear una Liga interislas».

«Los motivos económicos no pueden en absoluto justificar la cancelación de la competición. Se trata de jugadores enmarcados en el deporte base, y por ello, no existe causa para que el Govern no asuma el coste de los desplazamientos, bien exclusivamente, bien en colaboración con los distintos Consells, por tratarse de una liga supramunicipal», apostillan desde el Menorca, reclamando en definitiva al Govern que rectifique «su decisión de no sufragar el coste de los desplazamientos de los jugadores entre islas», permitiendo llevar a cabo el torneo en la temporada 2022-23, «cumpliendo así con sus funciones de promocionar el deporte base, con los valores inherentes al mismo, siendo que de lo contrario, lo único que se obtendría sería la no aceptable frustración de la motivación de los jugadores», terminan desde el CD Menorca.

En ese marco, y según confirman desde el club azulgrana, apoyan la petición del Menorca, el CE Mercadal, Sporting, Penya Ciutadella, Ferreries, Sant Lluís y obviamente el Alaior. Peña Sant Jordi y UD Ibiza lo hacen desde Ibiza-Formentera, y San Francisco, Mallorca, Baleares, Penya Arrabal, Clavià, La Salle Palma, Manacor y Son Oliva, desde Mallorca, también respaldan la reclamación menorquinista.