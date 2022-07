Fue uno de los primeros en ser ‘cortado’ en el CE Mercadal 2022-23. El veterano centrocampista de Ciutadella, José Luis Villalonga ‘Llonga’, después de muchas semanas de pensarse su futuro– contando con varias propuestas en Regional Preferente–, finalmente se ha decidido y el próximo año militará en el CD Migjorn, a las órdenes de Pere Vadell, al que ya tuvo en Es Mercadal y el Penya Ciutadella, en Tercera División. Así lo confirmaba ayer a este diario uno de los jugadores libres del Mercadal más apetecidos en el mercado insular, quien regresa a Es Migjorn Gran, tres años después.

De hecho, Llonga llegaría al Mercadal después de una temporada ya en el Migjorn. Y en el Municipal de Sant Martí, el ciutadellenc ha logrado durante estas tres temporadas, dos campeonatos, una Copa y un año en Tercera, con la consecución de la dura permanencia del año pasado, con hasta ocho descensos a la Regional.

Sabor agridulce

Llonga, a pesar de mostrarse muy feliz por su nuevo compromiso con un Migjon que apuesta fuerte para el curso 2022-23– con el Centenario de por medio–, admite que se veía aún en Tercera RFEF y de rojiblanco. «A mí me gusta el fútbol sí pero tengo otras responsabilidades personales con la familia y el negocio que tengo, por lo que se me hace casi imposible. Sin embargo, tampoco pude decidir», apuntaba Llonga, al ser descartado en Es Mercadal. Un jugador que todavía ha rendido a un buen nivel esta pasada temporada con el Mercadal. «Claro que me veía con fuerzas y ganas de competir, ya que la Tercera División es dura en cuanto a los viajes pero juegas con gente semiprofesional», relataba ayer el nuevo verdiblanco.

Llonga, uno de los jugadores de más experiencia en Tercera División de la Isla, habló también de su segunda aventura en Es Migjorn Gran. «Le debía una al club de cuando estuve allí; me trataron increíble pero vino el Mercadal y no pude decir que no. Aparte, tengo un aprecio especial de joven a Pere Vadell, que siempre ha confiado en mí», resalta. «Me anima a fichar el que tengan un buen bloque del año pasado, más unos cuantos que iremos y podemos hacer una buena temporada. El club está muy ilusionado con su efemérides y quieren intentar estar arriba», cerraba, contento, Llonga.