Desde que se conociera la inesperada muerte de Epi Medina han sido muchas las reacciones de antiguos compañeros suyos, ex jugadores o rivales. Sentimientos que han llegado desde diferentes puntos de España. «Es Diari» pudo hablar ayer con el mítico, Vicente Engonga, emblemático jugador del Sporting Mahonés entre los años 1987 al 1991 y que tuvo de entrenador y de principal mentor a Medina, en su llegada a la Isla. Como mucha gente afectado por el triste adiós del ‘Maestro’, el ex internacional español y ex de Valladolid, Celta, Valencia o Mallorca, recordaba la última vez que se vieron con Medina. «La última ocasión fue en Palma, antes de un concierto de su hija, Lorena Medina, en el Auditórium. Era un hombre feliz», expresaba, uno de los mejores futbolistas de la etapa del Municipal de Maó.

Vicente Engonga, quien todavía tiene grandes amigos y recuerdos de su estancia en la Isla en las filas del extinto Sporting Mahonés, hablaba ayer de Epi Medina como de un «hombre tranquilo y un entrenador preocupado porque su equipo disfrutara jugando y jugara bien», proseguía. En palabras del ex sportinguista, Epi Medina, «te hacía ver la vida y el fútbol desde otra perspectiva, tratando de transmitir normalidad en los momentos malos y dando confianza para remontar esos momentos», cerraba el exjugador, emocionado ante esta irreparable pérdida.