El argentino Lionel Messi y la española Alexia Putellas fueron elegidos este lunes mejores jugadores del año en la gala The Best de la FIFA, que premió la victoria en el Mundial de Argentina, que también vio como se coronaban el seleccionador, Lionel Scaloni, el portero Emiliano Martínez y su afición. Si los «albicelestes» consiguieron todas las recompensas a las que optaban, Inglaterra, que era la gran favorita en el apartado femenino por su triunfo en la Eurocopa, sumó el mejor seleccionadora, la neerlandesa Sarina Wiegman, que sumó su tercer galardón, y portera Mary Earps.

Pero no el de mejor jugadora, al que optaba Beth Mead, pero que volvió a ganar Putellas, la primera futbolista que suma dos veces este galardón y que suma a los dos últimos Balones de Oro, lo que le consagra como la jugadora más brillante de esta época. El Mundial hizo olvidar la Liga de Campeones, que ganó el Real Madrid, muy presente en el Balón de Oro pero que se fue de vacío de The Best, donde ni siquiera estuvieron sus finalistas ni su presidente.

Premio al mundial

En el apartado masculino fue clave que, a diferencia del Balón de Oro, la FIFA incluyó el Mundial en la base a tener en cuenta, pese a que este se retrasó a noviembre-diciembre. Eso permitió a Messi alzarse con el trofeo cinco meses después de un Balón de Oro en el que no fue ni finalista y que ganó Karim Benzema que, sin embargo, no pudo estar en Catar por una lesión, pero que ganó la liga española y la Liga de Campeones, ambos siendo el máximo goleador. El jurado de The Best, entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados, a partes iguales, puso el acento en el Mundial, donde Messi fue el mejor jugador y segundo máximo anotador, por detrás del tercer finalista, el francés Kylian Mbappé. El de Rosario, de 35 años, suma su segundo The Best, con lo que iguala con el polaco Robert Lewandowski y el portugués Cristiano Ronaldo y los pone junto a sus siete Balones de Oro.

«Fue una locura para mi, conseguir mi sueño tras tanto pelear, tanto insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera, un sueño para cualquier jugador, pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener», señaló. La fiesta argentina la completó Scaloni, que a sus 44 años se impuso al italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti, y al español del City Pep Guardiola, y que agradeció a toda la selección el trabajo que hicieron. También lo hizo el «Dibu», mejor portero por delante del belga del Real Madrid Thibaut Courtois y del marroquí del Sevilla Yassine Bono. Sus ídolos: «Ver a mi mamá limpiar edificios ocho o nueve horas, a mi papá trabajar, mis ídolos son ellos», dijo el portero argentino.

La noche se redondeó con el premio a la afición por su presencia en Catar, que recogió Carlos Pascual «el Tula», que a sus 82 años hizo sonar su bombo en el escenario como ha hecho de forma ininterrumpida desde Alemania 74. La sorpresa la dio Putellas porque la gran favorita era Beth Mead, de 27 años, jugadora del Manchester United que fue bota de oro y mejor jugadora de la Eurocopa que ganó con Inglaterra. La futbolista del Barcelona, de 29 años, se perdió por lesión esa competición, pero ganó la liga española y fue finalista y máxima goleadora de la Liga de Campeones. Sus 34 años y su forma de jugar convencieron al jurado, como señaló la propia jugadora, que señaló que el premio le da «mucho ánimo para seguir la recuperación, seguir entrenando duro y volver lo antes posible».