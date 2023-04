Ya dejó entrever el mismo día del histórico ascenso a Tercera División que no sería fácil su continuidad en el Municipal de Los Pinos y así ha sido. El CE Alaior que preside Toni Alzina comunicaba públicamente este miércoles que el entrenador del regreso una década después a la Tercera División Air Europa, el ciutadellenc, Raül Capó, no seguirá en el banquillo albinegro el curso 2023-24. Y si bien desde el Penya Ciutadella todavía no lo han hecho oficial– previsiblemente será esta próxima semana– ya es un hecho que Capó regresa a Son Marçal para dirigir el nuevo equipo de Regional.

Después de dos temporadas en el club alaiorenc, «en que ha dejado una profunda impronta», expresan en Alaior, Capó no seguirá el curso que viene al frente del primer equipo en la Tercera División Air Europa. «Motivos familiares, personales y laborales han sido los factores determinantes en esta complicada decisión, muy meditada, sobre todo a partir de la consecución del título de liga Regional y del anhelado ascenso a Tercera», señalan en un comunicado desde Los Pinos. Desde el club quieren manifestar su «agradecimiento y admiración por el trabajo desarrollado por el ‘míster’ estos dos años, culminados de manera brillante esta última temporada; un trabajo que ha destacado, no solo en el ámbito técnico y táctico, que también, sino al mismo tiempo en la construcción de un auténtico equipo, en el que todos los componentes han actuado como una piña, factor fundamental para el logro de los objetivos esta temporada», manifiestan desde Alaior.

Desde el club quieren desear toda la suerte y todos los éxitos a Raül Capó, «seguros que los conseguirá por su metodología de trabajo, por su amplio conocimiento del fútbol, por su talante y por su constancia y perseverancia». Un futuro que, a falta de hacerse oficial por parte de la entidad que preside desde hace unas pocas semanas, Siscu Cavaller, está ligado al Penya Ciutadella en la Regional, donde quieren construir con él un primer equipo potente en Son Marçal.

La decisión de Capó

En declaraciones este jueves por la tarde a «Es Diari», el propio Capó señalaba que su ‘no’ al Alaior viene dado por un tema, «personal, a la hora de poder trabajar, poder entrenar y demás porque la Tercera ya es una categoría más seria, quiere seriedad, tiempo y dedicación», señalaba el entrenador. «Tiempo es lo que me falta y de aceptar debía sacrificar muchas cosas a nivel personal y en mi situación actual no puedo dedicar tanto tiempo al fútbol», recocía el nuevo entrenador del Penya.

Capó, muy claro, manifestaba que pese a encantarle el fútbol, «no quiero que sea el centro de mi vida y la Tercera lo implica. Por eso decido no seguir en Alaior y no fue fácil, no tan solo decir que no a Tercera sino a un gran grupo y una piña, puros trabajadores», decía, Capó. ¿Capacitado? «Con esta gente no me daba miedo, implicados al máximo. Ha sido difícil decidirme con una gente tan espectacular», esgrime el técnico, seguro de poder entrenar en Tercera, en cuanto a capacidades. «Ahora no podía hacer según qué sacrificios y me sabe mal porque dejo a un pedazo de equipo», cerró, sin querer hablar de su fichaje con el Penya hasta que el club lo haga oficial.