El jugador y capitán del FC Barcelona Sergio Busquets dejará la entidad blaugrana a final de temporada, tras dieciocho años en el club y quince temporadas en el primer equipo, para emprender un nuevo proyecto lejos del Spotify Camp Nou, del que se despedirá tras una última campaña con la Supercopa de España y, presumiblemente, el título de LaLiga Santander.

«Ha sido un honor, un sueño y un orgullo poder defender este escudo pero todo tiene un punto final. No ha sido una decisión fácil, pero que ha llegado el momento», aseguró el jugador en un vídeo de despedida en sus redes sociales.

Para 'Busi', llegó el momento de anunciar que vive su última temporada con el Barça. «Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo soñado. ¿Quién me lo iba a decir cuando llegué siendo juvenil?», se preguntó.

El centrocampista de Badia, de 34 años, venía pensando qué hacer el próximo año desde hacía tiempo. Con la duda de si seguir en el Barça renovando el contrato a la baja --termina contrato el 30 de junio-- o si aprovechar para poner fin a su carrera en el Barça en un año con uno, o quizás dos, títulos más para poner el broche de oro. Al final, optó por irse.

«He tenido muchas temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida del cual he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador y capitán, y poder superar los 700 partidos. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento», reconoció.

Busquets quiso dar las gracias a los trabajadores del club, fisioterapeutas, doctores, utilleros, delegados, miembros de comunicación, directivos, presidentes, entrenadores, staff, analistas, preparadores físicos y sobre todo a sus compañeros, con los que ha compartido «miles de horas de convivencia, bromas, charlas, entrenos, partidos, alegría, tristezas, celebraciones, joya, gracias y saludos».

También se despidió de los socios del club y de los aficionados de todo el mundo. «Me han apoyado y dado su cariño durante todo este tiempo. Y, cómo no, a mi familia, que siempre me ha apoyado en los momentos buenos y en los no tan buenos, haciendo este camino el más especial y sacrificando muchas cosas para acompañarme y verme feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en los últimos partidos. Ser del Barça es lo mejor que hay», apostilló.

Por su parte, el FC Barcelona aseguró que Busquets se irá como uno de los « mejores futbolistas de la historia del club». Y es que el capitán dirá adiós al club después de 18 años, tras llegar al Barça en 2005. Estuvo dos temporadas en el Juvenil A, subió al Barça B de Pep Guardiola y, con el de Santpedor, subió al primer equipo en 2008, en un partido de Liga contra el Racing, y ser clave en el triplete y posterior sextete.

«La historia de Sergio Busquets en el Barça ha sido, sin duda, una cátedra de juego y clase futbolística», destacó el club, que considera a Busquets el mejor centrocampista defensivo del mundo. Además de ser el faro en la creación del juego y el primer tope defensivo, en sus más de 700 partidos marcó 18 goles y repartió 40 asistencias.

Busquets acumula por el momento 718 partidos oficiales con la camiseta blaugrana, para ser el tercer jugador con más partidos de la historia del Barça, por detrás de su ahora entrenador Xavi Hernández y de Leo Messi, ahora jugador del PSG.

En cuanto a palmarés, sus 31 trofeos le sitúan, de nuevo, como el tercer profesional con más títulos dentro del club. Busquets ha conquistado 8 Ligas (podrían ser 9 con la actual, más que encarada), 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundial de Clubes.

A las órdenes de su excompañero Xavi Hernández, y pese a optar por poner fin a su etapa en Can Barça, esta última campaña sigue siendo protagonista y acumula 2.087 minutos de juego, para ser el sexto jugador más utilizado --27 partidos y 4 asistencias-- por el técnico de Terrassa.