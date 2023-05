El Eldense confirmó este pasado fin de semana su histórica presencia en el playoff de ascenso a LaLiga SmartBank tras sumar un punto frente al potente Barça Atlètic (2-2) en el Estadio Nuevo Pepico Amat y jugando los del entrenador Fernando Estévez ante la mejor entrada en liga regular con 4.000 espectadores. El Eldense ataba de un plumazo los objetivos del playoff de ascenso a Segunda División y la clasificación a la Copa del Rey en el bolsillo; aunque este resultado contra el filial culé le ha alejado del liderato en cuatro puntos. Y una parte importante del éxito del conjunto azulgrana tiene nombre menorquín, ya que el veterano centrocampista de Maó, Pedro Capó, es uno de los baluartes de este Eldense de récord y el insular lleva camino de protagonizar otra hazaña personal, subiendo de nuevo a Segunda, ahora con el club valenciano.

Y es que a días de visitar al CD Numancia en el Estadio Los Pajaritos para disputar la 36ª jornada de liga del Grupo II de Primera Federación, el Eldense de Pedro Capó, en las tres fechas que quedan en el campeonato, todavía pueden acabar líderes y por tanto ascender directos a LaLiga SmartBank 2023-24. Con nueve puntos por disputarse, el Amorebieta suma 66 puntos y es el líder y el Eldense, segundo, acumula 62 y sigue invicto de local. Capó, que este curso ha superado la friolera cifra de 400 partidos como jugador de fútbol profesional, ya llegó a lograr y disputar la categoría del fútbol español con el CE Sabadell, tras haber jugado con mejor o menor suerte en equipos como Leioa, Llosetense, Arroyo, Atlètic Balears, Mallorca B, Celta B o el extinto Sporting Mahonés.

Palabra de capitán

Justo antes de afrontar ya los últimos y decisivos tres encuentros de liga que decidirán si ascienden directos a Segunda División o deben jugar los playoff, Capó habló este jueves para «Es Diari», «muy contento de estar en una situación como la que nos encontramos y que siempre es motivo de alegría. A principio de temporada no era el objetivo principal, y más teniendo en cuenta que acabábamos de subir; pero con el paso de la temporada hemos sido ambiciosos y nos hemos visto capacitados para luchar por una cosa tan difícil de conseguir», exclama el centrocampista.

Individualmente ha sido para el de Maó un año «de bastantes altibajos, me ha costado tener continuidad, he tenido problemas físicos en tres momentos diferentes y esto lo hace todo un poco más difícil. Sin embargo, cuando me ha tocado jugar, me he encontrado muy cómodo», asegura, titular ante el Barça B y luchando actualmente «por unos objetivos muy bonitos».