El CE Alaior regresa esta temporada a Tercera División tras 12 años de ausencia. El club menorquín consumó su ascenso después de ganar al Felanitx por un 0-2 en un partido para el recuerdo y días después ya se pusieron manos a la obra con el nombramiento de un nuevo entrenador.

José Ángel Moyano afronta su primera experiencia en la categoría balear con la máxima ilusión y con las energías más que renovadas para el gran reto. «Tengo muchas ganas de iniciar la pretemporada. Aunque como entrenador es mi primer año en Tercera, sí que tengo experiencia como jugador en este tipo de categorías», justifica el preparador.

El equipo empezará los entrenamientos el martes 18 de julio, conscientes de que hay mucho trabajo para asentarse y acomodarse en la nueva categoría. «Tenemos una plantilla bastante compensada, con juventud y mucho margen de mejora. Es importante mantener una base del año pasado y una serie de jugadores que llegan para reforzar al equipo», relata.

Plantilla incompleta

Hasta ahora, un total de siete jugadores nuevos se han incorporado a la plantilla, como son Carlos Vizcaíno, Alejandro Pozo, Ángel Martínez, Raúl Segovia, Elliot Galán, Juan Carlos e Isaac Melià. No obstante, Moyano no cierra la puerta a nuevos fichajes. «Ahora tenemos jugadores que estarán a prueba y que decidiremos según avance la pretemporada si pueden quedarse o no. Pero tenemos que terminar de cerrar la plantilla», explica el exjugador del Sporting Mahonés.

Ante todo, el entrenador, natural de Álava, mantiene los pies sobre la tierra y avisa de cuál es la finalidad real del CE Alaior. «Nuestro primer y gran objetivo es el de la salvación. Somos un equipo recién ascendido y tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra prioridad», confirma Moyano.

Afición

El preparador quiere incitar a la afición albinegra a ayudar y animar al equipo para que cada partido en el Municipal de Los Pinos sea una caldera, como años atrás. «Es una temporada ilusionante para todos: cuerpo técnico, jugadores, club y afición. Espero que siendo una piña podamos conseguir los objetivos marcados. Sobre todo, hay que hacerse fuerte en casa con ayuda de nuestra afición», marcaba Moyano. Equipos como el Mallorca B y el CD Ibiza-Islas Pitiusas, que descendieron de Segunda RFEF, y otros como Santanyí, Poblense y Constància elevarán el nivel de una liga que promete ser de lo más competida. Este año. por cuarta temporada consecutiva, la Tercera División Balear volvió a cambiar de registro, y completarán la tabla un total de 18 equipos.

Tres de ellos bajarán a Regional, algo que quiere superar con creces el equipo de Moyano. «Seguramente es una de las ligas más fuertes de los últimos años, pero tenemos que confiar en nosotros mismos», relata.

Tras conseguir el registro nacional de permanecer 33 años consecutivos en Tercera División, el Alaior quiere volver a tener el nombre que tuvo años atrás.