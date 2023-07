El CE Alaior regresa a los entrenamientos este martes 18 de julio con más ambición que nunca. Después de su ansiado ascenso a Tercera División tras 12 años en la Lliga Regional, el conjunto de José Ángel Moyano se pone manos a la obra para afrontar una temporada inédita para la mayoría de jugadores.

Uno que ya tiene experiencia en Tercera a pesar de tener tan solo 23 años es Carlos Gómez-Vizcaíno Sánchez-Rodrigo, fichaje del club albinegro. Nacido en Tenerife, el jugador se ha desarrollado personal y deportivamente en Murcia, lugar de crecimiento. Con su familia materna en Menorca, y su deseo de cambiar de ubicación futbolística, ha tenido la gran oportunidad de poder fichar por el CE Alaior, club que iba siguiendo desde su lugar de residencia. Esta no es la primera vez que el joven jugador abandona Murcia para practicar en otros sitios. En 2021, Gómez-Vizcaíno se marchó a Italia, en una categoría equivalente a la Tercera RFEF, donde jugó en Puglia y Calabria, siendo «meses duros», pero a la vez, muy completos y con gran aprendizaje.

El futbolista, nacido en 1999, proyecta sus mejores dotes en ataque, concretamente en el extremo derecho, su posición favorita. «Me encanta dar asistencias e infiltrarme por dentro para dar pases al delantero, aunque muchas veces he ejercido como delantero y puedo jugar ahí si es necesario», comparte.

Ambicioso

El tinerfeño se ve perfectamente capacitado para rendir al máximo nivel y advierte que no ha venido a la isla de visita. «Espero dar mi mejor versión y ojalá cumplir los objetivos marcados por el entrenador. Además, he visto que la afición está volcada y me han hablado muy bien del pueblo y de cómo se vive el fútbol ahí», comenta.

A pesar de la gran inexperiencia y juventud de la mayoría de los jugadores, el delantero cree que este aspecto no tiene nada que perjudicar al grupo. «Yo siempre he sido partidario de pensar que los jóvenes son los que más tiran del equipo. Los veteranos deben marcar el camino y las pautas del vestuario, pero para mí los jóvenes son una pieza fundamental, y lo seguiré manteniendo cuando sea veterano», explica.

La garra y la energía que desprenden los jugadores con menos edad es lo que se transmite al equipo, y «al final lo importante es que todos vayamos a una». Es por eso que, el futbolista no solo se conforma con la permanencia, sino que mira más arriba. «Yo soy muy ambicioso, y pretendo que el equipo se sitúe lo más alto posible. Además, tengo en cuenta que hay Copa del Rey y debemos pasar la primera eliminatoria sí o sí. Creo que puede ayudar mucho de cara a la temporada», reflexiona.

El competir cada partido es fundamental para puntuar los máximos encuentros posibles, y es por eso que cada gota de sudor cuenta para el aprendizaje. «Para mí, sea el primero o último partido, voy a ir a ganar. El entrenador marcará sus pautas y vamos a seguirlo a él, pero para mí el objetivo es ganar cada partido. Tengo la mente muy enfocada en darlo todo siempre, es algo que he aprendido con el tiempo. No soporto ver a compañeros que no se lo dejan todo en un entrenamiento. Tenemos que llegar a casa y no poder dormir del cansancio», reclama el delantero.

Enamorado de Los Pinos

A punto de vestir ya la elástica albinegra, una de las mejores sensaciones de su vida fue pisar el césped de Los Pinos. «Me enamoré cuando lo vi por primera vez. Había pasado por fuera, pero por dentro me encantó. Sinceramente, creo que no he visto un estadio tan acogedor nunca», sentencia el fichaje.

Carlos Gómez-Vizcaíno es uno de los 18 jugadores que componen, por ahora, la plantilla del CE Alaior para esta exigente temporada. Como ya expresó el entrenador albinegro, el equipo todavía no está cerrado y en breve se podrían incorporar más jugadores para completar definitivamente el cuadro alaiorense.

Aparte del tinerfeño, el mediocentro Juan Carlos, procedente del CD Migjorn; Alejandro Pozo y Elliot Galán, del CE Mercadal; Isaac Melià y Ángel Martínez, del CD Menorca y Raúl Segovia, del CCE Sant Lluis, son las otras caras nuevas del proyecto alaiorense con el que pretenden competir a un gran nivel y poner en apuros a todos los equipos.

Mientras, el club menorquín tiene sus primeras tomas de contacto próximamente. El viernes 21 de julio, junto a Atlético Villacarlos y CE Mercadal, se realizará un triangular en motivo de las festividades de Es Castell. Posteriormente, la escuadra de Moyano se enfrentará el 27 de julio al CD Migjorn, también por las fiestas de Sant Cristòfol y el 1 de agosto en Los Pinos recibirán al Ferreries, de la Liga Juvenil Nacional. Por último, tendrá una doble cita con el conjunto de Lluís Vidal. El 9 de agosto, en motivo de las fiestas de Sant Llorenç recibirá al Mercadal, para posteriormente, el día 15, ir a Sant Martí a jugar.