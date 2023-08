La Selecció Balear absoluta femenina de fútbol playa finalizó recientemente subcampeona en el Campeonato de España 2023 tras caer 6-2 ante la anfitriona Melilla, firmando una gran actuación en el torneo que supuso el debut en la arena y de manera oficial de la jugadora ciutadellenca de la UE Sami de fútbol 11, Tamara Cansado. La Playa de San Lorenzo, en Melilla, acogió la celebración de los XII Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Playa 2023 de categoría femenina.

La Balears de Cansado caía en la final después de eliminar primero en semifinales a Andalucía (5-4) y de vencer en la fase previa ante Navarra (1-10) y empatar con Murcia (3-3).

Un fútbol muy diferente

La ‘pichichi’ del Sami y de la Autonómica balear 2022-23 tuvo protagonismo en todas las partes de juego en su debut en el fútbol playa. «Fue nuevo para mí, es más explosivo que el fútbol normal y aportó lo que pude; sobre todo, salir fresca cuando jugaba y dar todo lo que sé», dice Cansado. «Me sentí bien, es diferente pero a la vez mola y cansa bastante más que el fútbol normal pero puedes descansar lo que quieras, ya que no hay límite de cambios», detalla la ciutadellenca. «Lo que me costó más fue levantar el balón de la arena pero por lo otro, bastante bien». A nivel personal, zanja Cansado, «estaría bien repetir el año que viene, creo que es una experiencia única que solo puedes vivir un par de veces. Y y si quedas segunda de España, mejor. Si me cogen iría otra vez».