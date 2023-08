Olga Carmona, la heroína de España, jugó la final del Mundial sin saber que su padre había fallecido. Fue su madre quien minutos después de acabar el partido, y tras finalizar la celebración, le contó la triste noticia a la joven de 23 años. El padre de la protagonista de la final femenina se encontraba enfermo desde hacía un tiempo y su familia decidió ocultarle la noticia hasta después del encuentro ante Inglaterra.

La jugadora, que al marcar el gol se lo había dedicado a la madre de una amiga suya que también había fallecido, levantándose la camiseta viendo el nombre Merchi escrito, unas horas después se encontraba llorando con ella y toda su familia al enterarse de la noticia. La jugadora del Real Madrid reapareció en sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje dirigido a su padre ya fallecido.

«Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá», fueron las bonitas palabras que le dedicó.

La RFEF (Real Federación Española de Fútbol) también se pronunció lanzando un mensaje de pésame y animo para la familia de Olga, «La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos Olga, eres historia del fútbol español».

La jugadora no ha parado de recibir mensajes de apoyo y cariño de tanto amigos, familiares y seguidores, incluso personalidades públicas. Este mundial ha sido una mezcla de sentimientos intensos que han dejado a las jugadoras con un sabor agridulce.