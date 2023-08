El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha manifestado en su intervención en la Asamblea, este es el orden que me eligió y es donde debo dar las explicaciones y ha dicho en varias ocasiones que «no voy a dimitir» y además lo ha gritado en varias ocasiones. «!No voy a dimitir! !No voy a dimitir! Y les digo más, he recibido muchas presiones, no solo ustedes, me han dicho que lo mejor era que dimitiera y alguien el lunes sacará la fórmula para que me saquen de este lugar», dijo. «El pico, más un pico que un beso, quiero dar mi explicación y decir que quien vea el vídeo entre ochenta mil personas, ante millones por televisión, ante toda la gente que había allí, parte de mi familia, mis hijas el deseo que podía tener en ese beso era el mismo que podía tener dando un beso a una de mis hijas, ni más ni menos.

«Fue un beso espontaneo, mutuo, eufórico y consentido que esta es la clave, que es el proceso que se ha montado en este país. Esta jugadora falló un penalti, tengo una gran relación con todas ellas, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta Federación. Y en el momento en que apareció Jenni, ella me levantó del suelo, que casi nos caemos y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, ella me subió en brazos y me subió a su cuerpo y nos abrazamos, le dije olvidate del penalti, ella me contestó, eres un crak, nos abrazamos y yo le dije, ¿un piquito? y ella me dijo, vale, fue un piquito y se despidió con un último manotazo en el costado y así se despidió. Ella ya dijo que era una anécdota y demás», explicó Rubiales.

Sobre el gesto de llevarse las manos a los testículos en el palco, explicó: «Pido perdón sin paliativos por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia, me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto y procedo a explicarlo. Hemos pasado mucho estos últimos años, a otro nivel Jorge Vilda (el seleccionador), te han querido hacer a ti, lo que ahora me hacen a mí, un discurso falso que tratan de convertir en verdad, hemos tragado mucho, pero hemos estado juntos, tú y yo y tu equipo. Me emocioné mucho hasta el punto de perder el control y nada más tu primera reacción fue dedicármelo, yo te decía, tú, tú y hice esa señal de !ole tus huevos! Con perdón».

«De la anécdota y del no pasa nada, empiezan las presiones, al comunicado que yo no acabo de entender. No se está tratando de hacer justicia, se me está tratando de matar, se intenta cometer un asesinato social, y más allá de mis situación personal, como español, debemos reflexionar hacia dónde vamos. Ser campeona del mundo es lo más grande en el fútbol, hemos luchado mucho, también los dirigentes, estos que están aquí. Desde hace cinco años van a por mí por todo, por tierra, mar y aire. Decenas de querellas, petición de inhabilitación en el CSD porque a algunos les molesta que esté aquí».

«Mirando a mis tres hijas deben aprender una lección de la igualdad y hay que diferenciar entre la verdad y la mentira y yo digo la verdad. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí, el falso feminismo no busca la justicia y la verdad, ni las personas, preparan una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando, pero es todo lo contraria. Intentan matar a un hombre por esta situación desde el primer momento, no les importan las personas», explicó.

También añadió que va a demandar a varias personas: «La señora Yolanda Díaz, Montero, Belarra, Echenique, se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir...por dios que pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas de verdad. A estas, que han dicho esto de mí, que me han acusado, que tratan de asesinarme, públicamente, me voy a defender como cualquier español, en los juzgados, voy a emprender acciones contra estas personas. Y al abrigo de estas personas los títeres del de siempre, los que aparecen cada vez, el fútbol español sabe quién es quién». «El amarillismo del falso femininismo, Tebas y los de siempre, han apretado mucho. La prensa, gran parte, algunas excepciones, que me va a seguir matando pero no me importa porque yo sé la verdad y mi familia y la gente que me quiere. Podrán seguir con esta campaña, no es agradable, no me importa en lo profundo de mi corazón, no es cuestión de soberbia, es de humildad, estoy preparado a ser vilipendiado por defender mi verdad», dijo. «He recibido mensajes que me han dicho ‘no dimitas’ ‘sé fuerte’ y luego han recibido presiones. Y eso es condicionar la libertad de las personas. Ha llevado el momento de decir algo. Me equivoqué, pero ¿esto es suficiente para esta cacería?, ¿para que pidan mi dimisión?, ¿para que me vaya habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues no voy a dimitir, no voy a dimitir», exclamó.