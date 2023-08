Las reacciones a la inesperada decisión de Luis Rubiales no tardaron en llegar. Numerosos futbolistas como Iker Casillas, Borja Iglesias, Alexia Putellas… y otros políticos como Yolanda Díaz e Irene Montero, mostraron su insatisfacción por los comentarios del actual presidente de la RFEF de permanecer en el cargo tras sus polémicos comportamientos y controvertidas palabras.

Y en Menorca, diversas representantes del fútbol femenino han querido también alzar su voz y condenar los actos. Lorena Allés, jugadora y capitana de la UE Sami en la Liga Autonómica, expresa su sorpresa e incita a cambiar la situación. «Se supone que Rubiales representa a todos los futbolistas de España, y para mí, una persona como él no lo hace», adjudica.

La capitana del equipo de Ciutadella se muestra totalmente en contra de todo lo sucedido y lamenta que se le dé tanto protagonismo a un hombre que no se lo merece. «Creo que la situación debería quedarse en manos de los jueces, porque al final se le está dando protagonismo a él en lugar de las jugadoras, que han conseguido un hito histórico quedando campeones por primera vez. Quiero felicitar a todas y cada una de las jugadoras por el título, y creo que se debería luchar por nuestros derechos y no seguir viviendo más situaciones de este tipo», reclama.

Además, Allés tiene clara la postura que debería de haber adoptado el Presidente de la RFEF. «Debería de haber dimitido. Se me caería la cara de vergüenza y ha decidido luchar con su amigo Vilda. Esto lo que hace es ensuciar el fútbol femenino y la imagen de todo un país». Y confirma que hasta que no se marchen de la Federación, seguirán las mismas situaciones. «Hasta que Rubiales y todos los que están a su favor no desaparezcan del panorama futbolístico seguiremos con el mismo problema», finaliza.

Patético

Por otro lado, Paula Sintes, capitana del CCE Sant Lluís, también cataloga de injusto lo que están viviendo las jugadoras de la selección española. «Me parece muy triste que de un hecho histórico tan difícil de conseguir como ganar un Mundial, y más de España de fútbol femenino, que jugó su primer campeonato en 2015, se esté hablando todo el rato de un señor que no hizo las cosas bien y ha querido ser protagonista», relata.

«Los gestos en el palco y el beso demuestran el tipo de persona que es y no hacen falta más comentarios, no se lo merece que hablen de él». Asimismo, la jugadora retrata a más personas, que apoyándolo, tienen la misma culpa que él. «Me parece patético y un claro ejemplo de la Federación, que los dos entrenadores nacionales como Jorge Vilda y Luis de la Fuente estén aplaudiendo todo lo que dice el Presidente», recalca.

Sintes cree que el órgano federativo no tiene ningún tipo de potestad en situaciones de tal magnitud, y que esto lo único que hace es retroceder al fútbol femenino. «Me parece increíble que una Asamblea no tenga el poder de decidir la dimisión de Rubiales. Seas el Presidente o no de la RFEF no puedes hacer estos gestos. Todos los pasos hacia adelante que hemos hecho con el fútbol femenino, los acabamos de dar para atrás con todo esto», finaliza.

Todo hace indicar que en los próximos días, Luis Rubiales será inhabilitado de su puesto tras lo sucedido, y otros como Jorge Vilda, Luis de la Fuente y Medina Cantalejo podrían ser los siguientes en ser cesados.