No será un fin de semana de fútbol cualquiera el de este próximo domingo día 17 de septiembre para el CE Alaior. Casi una docena de años después el histórico club albinegro y su vetusto Municipal de Los Pinos volverán a respirar Tercera División RFEF, con la visita al feudo alaiorenc del potente Manacor de Jaume Mut. El Alaior debutará en casa como local este curso 2023-24 tras su derrota ante uno de los ‘gallitos’ de la categoría balear, SD Ibiza, y dejará atrás y para el olvido ya aquel fatídico 23 de abril del 2012, cuando el Alaior cayó en casa ante el Montuïri– con un gol del menorquín Aitor Pons–, y descendió así a la Regional Preferente. Atrás quedaban 33 temporadas ininterrumpidas en la Tercera División.

Una larga espera

Una de las personas que más confían en esta plantilla y que con más ansia esperan el reestreno del domingo es el presidente del CE Alaior, el veterano, Antoni Alzina. Tras toda una vida en la entidad de Los Pinos, el máximo mandatario espera con las mismas ganas la vuelta a Tercera. Y lo hace con muy buenas sensaciones, si bien esto no ha hecho más que empezar. «El partido del domingo en el campo del Ibiza ya sabíamos que era muy complicado, con un presupuesto increíble. Dicho esto, a nivel general, las sensaciones son buenas y tenemos un buen entrenador», señala a «Es Diari» el presidente, orgulloso eso sí de la lucha del equipo en Eivissa.

Físicamente quiere destacar Alzina al nuevo Alaior, un aspecto clave este año ante equipos de mayor presupuesto y calidad. «El aspecto físico será clave y venimos de una pretemporada interesante, si bien, no dejan de ser pruebas. La hora de la verdad es ahora para lograr nuestro objetivo, con un presupuesto muy inferior a muchos equipos», recuerda, Alzina. Un ‘presi’ más que contento con el equipo formado finalmente, tras ser campeones de Regional. «Estamos muy contentos con la plantilla que se ha hecho, siempre sin salirnos del guión económico. Ha venido gente joven que da buenas vibraciones», analiza también orgulloso del comienzo del equipo juvenil de Liga Nacional. Un Alaior que sabe de donde viene y que no quiere repetir los errores del pasado que le llevaron a la Regional y a una deuda notoria. «Bajamos de Tercera ya conmigo de presidente y sé lo que pagábamos, algo que no volverá nunca más aquí. Somos una directiva joven que siempre iremos con los pies en el suelo y no ficharemos por encima de nuestras posibilidades, jamás», advierte. «Ya lo he pasado como presidente y nuestro gran reto es la permanencia pero no a cualquier precio», insiste, asintiendo en que el proyecto ha ilusionado, dentro de sus posibilidades de mercado. «Ha venido gente interesante, también alguno de fuera, aprovechando temas de trabajo, unido a renovar al grueso del curso anterior y si bien, alguno, no se vio dando el salto».

Alzina y compañía han logrado además que en la localidad se vuelva a hablar del Alaior y de Tercera División, después de once años y medio en el infierno. «Notamos ilusión en el entorno. Si bien no es lo mismo que antaño, el mundo ha cambiado y mucho. Piensa que el Alaior lo subimos con Juan Millán el año 1978-79, en el que era delegado yo. Y eran otros tiempos, sí, pero ahora también palpo ganas», admite el presidente. «Hemos aumentado en socios y además no olvidemos que en Regional, en Alaior y en Ferreries era donde venía ya más gente al campo», recuerda el directivo.

Muy optimista Alzina a pesar de saber que esta Tercera RFEF de Balears cada vez está más profesionalizada, piensa en voz alta que su Alaior esta temporada 2023-24, «salvará la categoría nacional. Pienso que los muebles se salvarán, tenemos un buen entrenador, el mejor creo que podíamos encontrar a día de hoy en el mercado insular. Ha sido profesional y conocedor del fútbol», asiente Alzina, deseoso de que llegue el domingo y Los Pinos abra las puertas a la Tercera RFEF. «Ya nos tocaba más de diez años después. Estamos contentos y sabemos que somos respetados en las Illes Balears pero, repito, lo importante es tener los pies en el suelo e ir sembrando nuestra salvación desde Alaior, donde debemos ser fuertes», avisa, a tres días de recibir al Manacor, primer gran escollo en el feudo alaiorenc.