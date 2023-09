Montse Tomé, seleccionadora española de fútbol, dijo este lunes que con se inicia «una nueva etapa con el contador a cero», que tanto las jugadoras como ella tienen «ganas de ser parte del cambio» y aseguró que van a generar «una atmósfera profesional, ambiciosa y con ganas de ganar».

La entrenadora asturiana, integrante del cuerpo técnico anterior de la selección con Jorge Vilda, asume con «ilusión» su nuevo cargo, contando para los dos primeros partidos oficiales frente a Suecia y Suiza con quince de las campeonas del mundo.

«Es un privilegio estar aquí, un orgullo y tengo muchas ganas. Es una etapa nueva y en eso estoy enfocada. La federación me ha dado todas las facilidades, todos los recursos y me siento muy orgullosa del cuerpo técnico que tengo. A nivel profesional es increíble, vamos a generar una atmósfera de trabajo profesional, ambiciosa y con muchas ganas de ganar», dijo Tomé, en conferencia de prensa.

La nueva seleccionadora, integrante del cuerpo técnico anterior que dirigía Jorge Vilda, con el que se proclamó también campeona del mundo, declaró que para confeccionar la lista y tratar de arreglar los problemas surgidos ha hablado con las jugadoras. «He hablado con ellas pero todo lo hablado no lo voy a desvelar porque entra dentro de la relación profesional. Solo digo que tengo toda la confianza en las jugadoras porque creo que a nivel profesional estamos rodeadas de un grupo de jugadoras increíbles», comentó.

Entre las veintitrés convocadas hay jugadoras como Patricia Guijarro y Mapi León, que renunciaron a acudir al Mundial de Nueva Zelanda y Australia. «Ahora el contador empieza a cero, no hay nada atrás y tenemos muchas ganas de contar con estas jugadoras y con todas», confesó.

Sobre todo lo acontecido en las últimas semanas a raíz del beso no consentido en la celebración por el Mundial de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, Montse Tomé no quiso profundizar alegando el inicio de una nueva etapa.

«Todo lo que se ha producido estos días es excepcional. La federación ha trabajado para hablar con ellas, las hemos escuchado y a partir de ahora la manera es tener una buena comunicación. Hoy empezamos con esta andadura y hay mucha ilusión», comentó la nueva seleccionadora, que aseguró que no ha tenido en estas últimas semanas la sensación de que las jugadoras no quisieran que estuviera en la estructura de la selección femenina como seleccionadora. «Llevo cinco años trabajando con estas jugadoras en este rol y he sentido el respeto y la confianza de ellas. No se ha planteado esa situación», subrayó.

«Yo me siento bien, quizás mucha gente no me conoce porque siempre he estado a la sombra, pero tengo confianza en mi trabajo y tenemos muchas ganas de comenzar esta concentración. Para quien no me conoce amo la profesión, me encanta lo que hago y disfruto», comentó.

«Hemos sido campeonas del mundo y parece que aquí no ha pasado nada. Tenemos la suerte de contar con este tipo de jugadoras y ahora mismo estamos en un cambio en la estructura de la federación con Pedro Rocha a la cabeza. Tengo la máxima confianza de que podremos ejercer nuestro trabajo bien y que las jugadoras estarán en contexto de seguridad. Tenemos ganas de ser parte del cambio», apuntó.

«Empezamos en un ambiente y clima profesional, que no se si es mejor o peor, pero es el que creo», dijo Tomé, que lamentó que su andadura en la selección haya comenzado así aunque se mostró optimista con cómo se desarrollará todo a partir de ahora.

«Nos hubiera gustado empezar la concentración este lunes pero vamos a llegar bien. Lo primero es poner el foco en Suecia. A mi me gusta empatizar, escuchar y estar cerca de ellas. Todo lo que ha pasado estos días es muy desagradable, acompañamos su sentir con todo lo vivido, pero me gusta entrenar, jugar, competir y estar cuanto antes para poder elaborar el plan que nos permita ganar. Todo lo demás está en manos de los dirigentes», manifestó.

Montse Tomé ha pasado cinco años de trabajo junto a Jorge Vilda como integrante de su cuerpo técnico aunque quiso marcar distancias con la anterior etapa.

«He trabajado cinco años con Jorge Vilda pero no soy él. Tengo mis valores, mi manera de transmitir el fútbol y todas las jugadoras me conocen. Sé que lo que somos no lo podemos esconder y no tengo dudas de lo que piensan y sienten de mi. Me siento agradecida por estar aquí, sé que es un puesto privilegiado y lo voy a realizar con la mayor humildad porque me siento preparada. Estoy capacitada en el contexto selección», señaló.

Montse Tomé estuvo presente en la asamblea presidida por Luis Rubiales el pasado 25 de agosto en la que el máximo dirigente federativo dijo que no iba a dimitir y durante la cual, tras su discurso, hubo aplausos con la gran mayoría de asistentes puestos en pie. «No me sentí bien ese día. Tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron, nos sentaron ahí y no me siento parte. Las dos veces que aplaudí fue cuando Rubiales dijo que todos somos campeonas del mundo y cuando me dijo que voy a ejercer como directora técnica. En casa, cuando sentí tranquilidad de verdad, fue cuando lancé el comunicado. Quizá no lo hubiera tenido que hacer pero siento que lo que pasó en ese momento, con la masa social, me hizo aplaudir», concluyó.